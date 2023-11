Commozione e lacrime di dolore: Solarino saluta per l’ultima volta la sua Chiara

Stamattina, a Solarino, si sono svolti i funerali di Chiara Adorno, la studentessa 18enne rimasta uccisa sulla Circonvallazione di Catania

Lacrime, dolore, non ci si crede ancora.

Solarino, questa mattina, ha dato l’ultimo saluto alla sua preziosa figlia, Chiara Adorno, la studentessa diciottenne uccisa martedì sera sulla Circonvallazione di Catania mentre attraversava la strada insieme al fidanzato.

Oggi i funerali in una chiesa gremita

Oggi alle 11,45 il rito funebre nella chiesa madre di Solarino, stracolma di una moltitudine di persone, avvolta in un rigoroso silenzio spirituale, per accompagnare i familiari ed i cari più vicini in un assordante vuoto che pervade questi momenti e che segnerà la vita in maniera indelebile.

Le amiche e i parenti di Chiara hanno circondato la bara della giovane, insieme alla mamma Mariantonietta e il papà Michele e la sorella della giovane studentessa. Tutti straziati da una ferita che mai si rimarginerà e di fronte alla quale si può cercare conforto solo nella condivisione del dolore.

(Foto: Telecittà – Onlinesiracusa.it)