Tragedia a Catania, coppia travolta lungo la circonvallazione: muore una donna

I due giovani stavano attraversando sulle strisce pedonali

Una terribile notizia sconvolge la città di Catania. Nella serata di martedì, una giovane coppia è stata falciata lungo la circonvallazione in via Andrea Doria in direzione Misterbianco, poco dopo il tondo Gioeni. Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono stati prima investiti da uno scooter e successivamente da un’auto che sopraggiungeva a velocità sostenuta. Nonostante i soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. L’uomo, che si troverebbe in gravi condizioni, è stato portato via in ambulanza.

Incidente a Catania, la ricostruzione

A perdere la vita sarebbe una ragazza di 18 anni. La giovane è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in un tratto della circonvallazione non lontano dal Policlinico. Secondo quanto riporta Ansa, sarebbero rimasti coinvolti uno scooter Honda e una Fiat Punto.