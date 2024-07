Compasso d’oro 2024, premiata l’eccellenza siciliana del design

I riconoscimenti sono stati assegnati, tra gli altri, a Francesca Planeta, Vincenzo Castellana, Giorgia Bartolini e Luigi Patitucci

Francesca Planeta, Vincenzo Castellana e Luigi Patitucci. Sono loro i tre i siciliani che hanno ricevuto importanti riconoscimenti nell’ambito del Premio Compasso d’Oro edizione 2024. Si tratta del prestigioso premio mondiale di design curato dall’Adi, l’Associazione per il disegno industriale, fondato nel 1954 da un’idea di Gio Ponti, e poi diventato il premio oggi conosciuto grazie agli architetti Marco Zanuso e Alberto Rosselli.

Il riconoscimento ha cadenza biennale e si avvale di una giuria internazionale, tra qualificati esperti di design e del mondo della cultura in generale, diversa ad ogni edizione. Il Compasso d’Oro riconosce i progetti più meritevoli tra quelli precedentemente selezionati dall’Osservatorio permanente del Design Adi sulla base di specifici criteri, tra cui figurano: le prestazioni del bene, la riduzione dell’impatto sull’ambiente, l’uso delle nuove tecnologie e dei materiali.

Premio alla carriera a Francesca Planeta

Rispetto alle premiazioni di quest’anno, si è scelto di partire dal vino siciliano: “Coerenza e visione prospettica si fondono nell’esperienza e nell’innovazione in un territorio e in un settore storicamente tradizionalisti. Il percorso tracciato è la concreta materializzazione dei migliori principi di food design Made in Italy”. Questa la motivazione con la quale la giuria ha attribuito, infatti, il premio alla carriera a Francesca Planeta, presidentessa di Planeta Estate, donna simbolo del vino isolano.

Menzione d’onore al Compasso d’Oro per il brand Orografie

Menzione d’onore al Compasso d’Oro, invece, per il brand “Orografie” di Vincenzo Castellana, siciliano ma nomade per vocazione, che, insieme a Giorgia Bartolini, che ne è la producer, e Domitilla Dardi, ha creato un team sempre in continuo divenire e che si arricchisce di esperienze di confronto e di accoglimento di note personalità del design contemporaneo, mediante workshop, incontri e collaborazioni. Il Compasso d’Oro prevede anche un premio per la categoria giovani, la cui targa è andata per questa edizione agli studenti dell’Università di Palermo Luca Costa e Stefania Russo, capitanati dalla docente Viviana Trapani, per la creazione di “Estate – apparecchio luminoso”.

L’Adi Design è andata al libro di Luigi Patitucci

Ha preceduto il premio Compasso d’Oro la selezione promossa con l’Adi Design Index, che ha l’obiettivo di mettere in luce il meglio del design italiano contemporaneo, cui si aggiungono i progetti degli studenti di design delle Università italiane. L’Adi Design di quest’anno è andato al libro ““Designland. Sicilia, stato d’eccitazione permanente”, di Luigi Patitucci, designer, storico e critico del design, un libro che è un report su quanto fatto in Sicilia con il design dal 1850. Un volume di quasi 400 pagine, descritto come faticoso e necessario per realizzare una panoramica esaustiva su quante energie, uniche e vitali, vengono messe in esercizio quotidiano nell’isola, cioè alla messa in visione di quanto esiste nell’ambito produttivo di eccellenza del design e dell’artigianato in Sicilia.

Ne è stata presentata una novità che segna un passo importante nello sviluppo del premio: un’edizione internazionale in partnership con il Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. A questa edizione del Compasso d’Oro internazionale va il compito di presentare su un palcoscenico mondiale i principi di qualità del design e di responsabilità sociale che hanno consolidato in 70 anni di storia il valore del Compasso d’Oro, sviluppando attraverso il design il tema centrale dell’Expo 2025: “Progettare la società futura per le nostre vite”.