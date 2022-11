Il futuro è dei competenti, a Catania corsi gratuiti di formazione per i giovani

Educazione al lavoro, la Federazione Cnos-Fap dei Salesiani di Barriera apre le sue porte. Offerta 2022/2023 focalizzata sui settori dell’industria e della ristorazione

CATANIA – “La casa della tua formazione”: è con queste parole che la Federazione nazionale “CNOS-FAP” – (Centro Nazionale Opere Salesiane / Formazione Aggiornamento Professionale, con sede a Catania in via del Bosco n. 71) apre le porte ai giovani proponendo loro una vasta offerta formativa all’avanguardia sia in termini di metodologie che di tecnologie per permettere a chi li sceglie di prepararsi bene secondo il metodo preventivo di Don Bosco.

L’offerta formativa Iefp 2022/2023 riguarda più nello specifico il settore industria (Operatore meccanico auto e moto, Operatore meccanico industriale, Operatore elettrico) e il settore ristorazione (Operatore della ristorazione: preparazione dei pasti).

La Federazione “CNOS-FAP” è un’Associazione costituita il 9 dicembre 1977, che coordina i Salesiani d’Italia impegnati a promuovere un servizio di pubblico interesse nel campo dell’Orientamento, della Formazione e dell’Aggiornamento professionale con lo stile educativo di Don Bosco. Non ha scopo di lucro. Sono soci della Federazione le Istituzioni salesiane e le Associazioni/Federazioni locali e regionali CNOS-FAP che promuovono iniziative e azioni di orientamento e di Formazione Professionale, soprattutto attraverso i Centri di Formazione Professionale (CFP) polifunzionali.

I corsi sono gratuiti, le officine, i laboratori, le attrezzature e gli strumenti dei singoli mestieri sono continuamente aggiornati grazie ad un confronto permanente con tutte le aziende grandi e piccole che collaborano con ciascun CFP, permettendo di tenere il passo con i tempi, aggiornare le competenze dei formatori e consentire loro di trasmettere il mestiere secondo le richieste del mercato.

Con riferimento ai più giovani, gli aspetti educativi del gioco, delle attività di animazione in gruppo, del percorso individuale e spirituale di ciascun allievo sono al centro dell’attenzione per tutto il tempo della permanenza nel CFP e anche dopo.

Il percorso inizia dal suo arrivo, con la Famiglia se si tratta di minore, con il colloquio di Orientamento, momento molto importante e gratuito come tutto il resto delle attività formative, che sono finanziate dagli Enti Pubblici e normate dal Ministero del Lavoro e della Pubblica Istruzione. Il giovane riceve informazioni complete sulle possibilità che offre il sistema di Istruzione e Formazione Professionale Nazionale e Regionale per proseguire gli studi dopo “la terza media”.

Può scoprire i propri punti di forza e dichiarare le proprie aspettative e viene informato su quali sono le caratteristiche dei corsi di IeFP e come si svolgono le attività, su quali sono gli impegni che il CFP si assume nei suoi confronti e quelli che deve assumersi insieme alla sua famiglia, firmando congiuntamente il patto formativo.