Compie 1720 km a piedi dalla Lombardia alla Sicilia per rivedere gli amici del paese natale

Protagonista un pensionato con la nostalgia della sua terra.

Un lunghissimo viaggio a piedi, dalla Lombardia, precisamente da Vigevano in provincia di Pavia, fino a Ficarra, piccolo comune siciliano nel messinese. Tutto per ritornare alle origini, per riassaporare la compagnia dei vecchi amici che, una volta incontrati ne hanno festeggiato l’impresa in un bar. A compiere qualcosa come 1720 chilometri in 60 giorni, con tanto di zaino da 12 chili sulle spalle, è il 61enne Salvatore Mantione, per tutti Turi.

Nessun programma

L’uomo, pensionato, ha raccontato di non avere praticamente programmato nulla di tutto il percorso e di avere dormito dove capitava. Riguardo il cellulare si è industriato ricaricandone la batteria tramite un pannello solare che aveva sistemato su un cappello che portava in testa.