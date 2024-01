Bagheria, al via il servizio di rimozione auto abbandonate nel territorio: come funziona

Il servizio non avrà alcun onere economico per le casse comunali

Lo scorso mese di dicembre il Comando di polizia municipale di Bagheria ha aggiudicato per la prima volta e per tre anni consecutivi il servizio del prelievo delle autovetture abbandonate nel territorio bagherese.

Bagheria, come funziona il servizio

Il servizio non avrà alcun onere economico per le casse comunali e consiste nella rimozione e trasporto ad un centro di raccolta per la successiva demolizione, cancellazione dal PRA, Pubblico Registro Automobilistico, di tutti quei veicoli e rimorchi che sono stati rinvenuti in stato di abbandono, così come prevede il decreto ministeriale 460/99 su area a uso pubblico e sulle aree private a uso pubblico.

Sul sito web comunale, nella sezione dedicata alla Polizia Municipale www.comune.bagheria.pa.it/it/page/pm-vicina-al-cittadino saranno pubblicate le foto delle auto al fine di rinvenire il proprietario. Il servizio è stato affidato dopo la corretta procedura concorsuale , alla ditta Sparacio srl con sede in Bagheria.

“Nello specifico, la Polizia Locale, rinvenuto il mezzo in evidente stato di abbandono si occuperà di redigere un verbale dello stato del veicolo con corredo fotografico, e dopo l’accertamento di eventuali cause ostative giudiziarie e amministrative, ne disporrà il conferimento provvisorio al Centro di raccolta” – spiega il comandante della polizia municipale Maurizio Parisi – “Trascorsi 60 giorni dalla notifica del verbale o, se non fosse identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il mezzo sia stato reclamato da proprietari o da chi ne ha diritto, il veicolo sarà considerato oggetto abbandonato ai sensi dell’art. 923 C. C.”.

Una volta decorso il predetto termine la ditta procederà alla demolizione ed a tutte le attività necessarie alla radiazione presso il PRA. Nel caso in cui invece il proprietario reclami nei 60 giorni la restituzione, questi sarà tenuto al pagamento di tutte le spese.

“Ripristinato un servizio fermo da anni”

“Un segnale di degrado del territorio è spesso associato al fenomeno dell’abbandono di veicoli fuori uso” – dice l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Tripoli – “per questo motivo abbiamo voluto ripristinare questo servizio che da anni non era attivo. Ringrazio gli operatori di polizia che metteranno in atto non solo la vigilanza ambientale ma anche la competenza di polizia stradale come fanno sempre”.