Conclusi i lavori di dragaggio al porto di Scoglitti

VITTORIA – Per anni si è parlato dell’allarme insabbiamento di alcuni porti della costa iblea, un fenomeno che ha causato grandi disagi ai pescatori costretti ad affrontare mille difficoltà per poter andare in mare e per rientrare negli approdi, da Pozzallo, a Donnalucata, a Scoglitti. E proprio quest’ultimo porto ha sofferto dell’atavico problema dell’insabbiamento.

L’imboccatura in ingresso del porto costituiva un vero e proprio “ostacolo” a causa dell’insabbiamento, per cui i pescherecci erano costretti a fare manovre su manovre per evitare di rimanere incagliati. Inoltre la situazione per i pescatori, già duramente provati dalla crisi economica e dal rincaro dei carburanti, è diventata sempre più critica.

Lo scorso anno c’era stato l’interesse del Consiglio comunale di Vittoria che aveva approvato una mozione del gruppo di Fratelli d’Italia che aveva chiesto all’amministrazione comunale di procedere celermente sia con i lavori della movimentazione delle sabbie, per i quali erano previsti fondi per 30 mila euro dalla Regione Siciliana e 10 mila euro dal Comune di Vittoria con i lavori della messa in sicurezza del porto di Scoglitti.

Finalmente, i lavori di dragaggio, iniziati circa un mese fa, si sono conclusi. Gli interventi hanno riguardato il livellamento del fondale e hanno comportato lo spostamento di circa 5 mila metri cubi di sabbia. L’autorizzazione alla esecuzione del livellamento dei fondali del porto è stata data dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo che, con propria ordinanza, ha autorizzato l’avvio ed il completamento dei lavori. Questi interventi permettono una maggiore sicurezza nelle manovre dei pescherecci in entrata e in uscita dalla bocca del porto, migliorando significativamente l’operatività e la sicurezza della struttura portuale.

“Con la conclusione di questi lavori aggiungiamo un altro tassello importante ai progetti di manutenzione e sviluppo rivolti alla nostra frazione marinara – ha dichiarato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello -. Il miglioramento delle condizioni del porto di Scoglitti è fondamentale per supportare le attività dei pescatori e garantire un ambiente sicuro e efficiente per le operazioni marittime.”

La pesca è una fondamentale fonte economica per numerose famiglie che risiedono nella frazione di Vittoria. Questo intervento rappresenta un passo significativo verso l’ottimizzazione delle infrastrutture portuali di Scoglitti, assicurando che la comunità locale possa continuare a beneficiare di un porto funzionale e sicuro.