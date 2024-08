Concorsi Aeronautica Militare, bando da 45 posti per Allievi Ufficiali Piloti e in Ferma Prefissata

Ecco i requisiti e come partecipare all'ultimo concorso militare del Ministero della Difesa.

Concorsi dell’Aeronautica Militare, per titoli ed esami, per l’ammissione al 131° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento e al 16° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata per il 2024.

Ecco tutte le novità, dai posti a disposizione ai requisiti per partecipare.

Concorsi Aeronautica Militare, 45 posti per Allievi Piloti e Ufficiali

I concorsi prevedono l’ammissione di 15 allievi ufficiali piloti di completamento (AUPC) al 131esimo corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di 12 anni (selezione per esami) e l’ammissione di di 30 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica Militare, al 16° corso AUFP, con il numero di posti di seguito indicati:

15 posti per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento ;

; 30 posti per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, così divisi:

4 posti per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico; 3 posti per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico; 12 posti per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica; 4 posti per Allievi Ufficiali in Ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato; 7 posti per Allievi Ufficiali in ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, così ripartiti: 2 per la categoria Elettronica, 2 per la categoria Infrastruttura e Impianti, 2 per la categoria Armamento; uno per la categoria Motorizzazione.

Requisiti

Per accedere ai concorsi dell’Aeronautica Militari al presente bando, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra i 17 e i 23 anni (non compiti) per gli Allievi Ufficiali Piloti di Complemento; dai 17 ai 38 anni per l’ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali in ferma Prefissata.

I minorenni devono avere il consenso dei genitori o dei tutori;

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti o dispensati da un lavoro nella pubblica amministrazione o prosciolti da un precedente arruolamento nelle forze armate o di polizia per motivi disciplinari o inattitudine alla vita militare o per inidoneità psico-fisica.

Per i candidati di sesso maschile, non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (tranne in caso di rinuncia allo status).

Non aver riportato condanne per delitti non colposi e non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

se militare, non avere procedimenti disciplinari in corso o passati che non si siano conclusi con la sentenza irrevocabile di assoluzione;

non essere sottoposti a misure di prevenzione;

non aver tenuto comportamenti inadeguati o irrispettosi delle istituzioni democratiche e dello Stato;

non essere già in servizio come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata o in congedo.

Concorsi Aeronautica Militare 2024, bando e titoli di studio

I titoli di studio richiesti per ciascuna posizione sono disponibili nel bando (sezione requisiti, lettera m). Di seguito il link.

LEGGI IL BANDO

Come partecipare

Per partecipare ai concorsi dell’Aeronautica Militare il candidato può inoltrare la domanda online (per un solo profilo) tramite il portale https://concorsi.difesa.it. C’è tempo dal 2 agosto al 9 settembre 2024.

