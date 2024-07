Concorso Agenzia Spaziale Italiana 2024, bando per due operatori tecnici: requisiti e domanda

I professionisti verranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nell'area Presidenza.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha indetto un bando di concorso, per titoli ed esami volto al reclutamento di n. 2 unità di personale, nel profilo di Operatore Tecnico. I professionisti verranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nell’area Presidenza.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Concorso Agenzia Spaziale Italiana 2024: i requisiti

I requisiti per partecipare al concorso dell’Agenzia Spaziale Italia 2024 sono diversi:

cittadinanza italiana;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto;

diploma di istruzione secondaria di primo grado;

patente di guida B da non meno di 20 anni;

certificato di abilitazione professionale KB;

conoscenza del sistema operativo “Microsoft Windows” e della software suite di “Microsoft 365

(Office)” o sistemi equivalenti;

conoscenza della lingua inglese.

Le prove

Il concorso è per titoli ed esami: questi consistono in una prova teorico-pratica e una prova orale. La prova teorico-pratica consiste in un test composto da quesiti a risposta multipla. Le materie oggetto di verifica sono le seguenti:

Statuto e Regolamenti dell’ASI (Regolamento di Organizzazione, Regolamento del Personale e Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità);

Codice di Comportamento dell’ASI;

Nuovo Codice della strada.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova teorico-pratica un

punteggio pari ad almeno 21/30. La prova orale, in lingua italiana, volta a verificare il possesso dei requisiti attitudinali/comportamentali (soft skills) e professionali richiesti, verte su:

le materie oggetto del test compreso nella prova teorico-pratica;

le attività e le esperienze professionali svolte dal candidato.

In sede di prova orale vengono inoltre accertate mediante prove di idoneità:

la conoscenza della lingua inglese;

la conoscenza del sistema operativo “Microsoft Windows” e della software suite di “Microsoft

365 (Office)” o sistemi equivalenti.

Concorso Agenzia Spaziale Italiana 2024: come fare domanda

La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale unico del reclutamento https://www.inpa.gov.it, ovvero nell’area concorsi del sito ASI all’indirizzo https://selezioni.asi.it.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 15 giorni, decorrente dal giorno

successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando sul portale. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18.00.