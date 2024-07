Agenzia per l’Italia Digitale, il concorso da 5 posti per esperti in attività di vigilanza e monitoraggio

Il contratto avrà una durata di 36 mesi, mentre la domanda potrà essere presentata entro e non oltre le 23.59 del 3 agosto 2024.

L’Agenzia per l’Italia Digitale, AGID, ha indetto un bando di concorso per selezionare n. 5 esperti da destinare ad iniziative progettuali in supporto alle attività di vigilanza e monitoraggio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Concorso AGID vigilanza: profili e requisiti

I profili ricercati per il concorso AGID vigilanza sono tre:

3 analisti esperti di verifiche di sistemi e procedure con esperienza senior;

1 esperto di informatica giuridica con esperienza senior;

1 esperto di qualità dei processi in progetti di innovazione per la PA con esperienza senior.

La durata contrattuale prevista per tutte e tre le tipologie è di 36 mesi, con un corrispettivo lordo annuo di 55mila euro.

I requisiti di partecipazione al concorso AGID vigilanza sono diversi: ve ne sono alcuni comuni a tutti e tre i profili e altri specifici per oggi categoria. Ecco i requisiti generici:

cittadinanza italiana;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per motivi di insufficiente rendimento o disciplinari;

non aver riportato condanne e non avere in corso procedimenti penali;

possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

possedere il titolo di studio richiesto.

I requisiti specifici

Per partecipare al bando di concorso AGID vigilanza, oltre ai requisiti generici, bisogna soddisfare dei requisiti specifici, a seconda del profilo.

Analista esperto di verifiche di sistemi e procedure, con esperienza senior:

possesso della Laurea Magistrale per le classi: LM-17 Fisica, LM-18 Informatica, LM-25 Ingegneria dell’automazione, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM29 Ingegneria elettronica, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-32 Ingegneria informatica, LM-40 Matematica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-82 Scienze statistiche, LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione e lauree specialistiche ex D.M. 509/99, loro equiparate ed equipollenti e Diplomi di vecchio ordinamento appartenenti alle stesse classi;

esperienza lavorativa documentabile nel profilo richiesto (senior), anche non continuativa, di almeno 7 anni – 84 mesi totali, nei seguenti ambiti: valutazione di sistemi, procedure e processi per l’erogazione di servizi fiduciari e di gestione dell’identità digitale; progettazione di modelli e sistemi per la rilevazione, l’analisi e la distribuzione dei dati relativi ai servizi fiduciari e di gestione dell’identità digitale; conduzione/partecipazione ad attività di monitoraggio della qualità dei sistemi o di audit di sistemi informativi o di verifiche ispettive di prima, seconda o terza parte in ambito ISO 27001, ISO 20000 o ISO 9001;

conoscenze in tema di sistemi di gestione della qualità e sicurezza dei servizi ICT;

conoscenza del Codice dell’Amministrazione digitale, del Regolamento eIDAS, del GDPR;

conoscenze in materia di servizi fiduciari, identificazione elettronica, posta elettronica certificata, conservazione di documenti informatici e relative norme tecniche previste dalla legislazione nazionale e internazionale;

conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, con particolare riferimento al contesto tecnico.

Esperto di informatica giuridica con esperienza senior:

possesso di laurea magistrale nella classe LMG01 – Giurisprudenza e lauree specialistiche ex D.M. 509/99, loro equiparate ed equipollenti e Diplomi di vecchio ordinamento appartenenti alla stessa classe;

esperienza lavorativa documentabile nel profilo richiesto (senior), anche non continuativa, di almeno 7 anni – 84 mesi totali nei seguenti ambiti: valutazione e gestione di problematiche legali connesse alle norme in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizi fiduciari; attività istruttorie di procedimenti sanzionatori; gestione di contenziosi.

conoscenza del Codice dell’Amministrazione digitale e della normativa sulla digitalizzazione della PA;

conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di servizi fiduciari e identificazione elettronica;

conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali;

conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, con particolare riferimento al contesto tecnico.

Esperto di qualità dei processi in progetti di innovazione per la PA, con esperienza senior:

Possesso della Laurea Magistrale per le classi: LM-17 Fisica; LM-18 Informatica; LM-31 Ingegneria Gestionale; LM-32 Ingegneria informatica; LM-40 Matematica; LM-66 Sicurezza informatica; LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali e lauree specialistiche ex D.M. 509/99, loro equiparate ed equipollenti e Diplomi di vecchio ordinamento appartenenti alle stesse classi;

esperienza lavorativa documentabile nel profilo richiesto (senior), anche non continuativa, di almeno 7 anni – 84 mesi totali nei seguenti ambiti: rilevazione e analisi di dati e di valutazione degli impatti generati dai progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione; monitoraggio fisico e valutazione della qualità nei progetti e nei processi di gestione dell’innovazione nella PA; benchmark in riferimento al mercato dell’ICT nella PA; progettazione e realizzazione di iniziative di formazione su temi di organizzazione dei processi e qualità rivolte alla Pubblica amministrazione.

conoscenza del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle norme in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; conoscenza della strategia e degli obiettivi del PNRR;

conoscenza degli strumenti di misurazione e monitoraggio del programma europeo “Decennio

digitale”;

conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, con particolare riferimento allo specifico contesto tecnico.

Concorso AGID vigilanza: come fare domanda

La presentazione delle candidature per il concorso AGID vigilanza avviene esclusivamente attraverso il Portale del reclutamento “inPA” messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dopo la registrazione al Portale, l’interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le

generalità anagrafiche ivi richieste, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della documentazione relativa alla procedura, ovvero entro il 3 agosto 2024 alle 23.59. Non è consentito presentare la candidatura per più di un profilo per il concorso AGID vigilanza.