Concorso al Policlinico San Marco di Catania: ecco come candidarsi

Il Policlinico San Marco di Catania ha indetto un concorso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura di “gastroenterologia ed endoscopia digestiva”. È possibile presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 16 giugno 2024.

Concorso Policlinico Catania, i requisiti per partecipare

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

Iscrizione all’Albo professionale dell’ordine di riferimento

Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si concorre

Curriculum professionale

Attestato di formazione manageriale

Come partecipare

Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente mediante procedura telematica. Gli aspiranti devono compilare ed inviare l’istanza di partecipazione relativa alla procedura selettiva di interesse, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda. Entrando in questa pagina è inoltre possibile scaricare il bando ed esaminare attentamente tutte le procedure necessarie per la partecipazione. È possibile presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 16 giugno 2024.

