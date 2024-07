Concorso ATS Montagna per laureati e diplomati: requisiti e come candidarsi

Le selezioni pubbliche prevedono l’assunzione delle risorse mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno,

L’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna (ATS) ha indetto due concorsi per amministrativi diplomati e laureati. Le selezioni pubbliche prevedono l’assunzione delle risorse mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale Assistente amministrativo e Collaboratore amministrativo. Per presentare la domanda di ammissione, gli interessati hanno tempo fino al 27 luglio 2024.

I requisiti

Ai candidati ai concorsi per assistenti e collaboratori amministrativi dell’ATS Montagna, in Lombardia, è richiesto il possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

età non inferiore agli anni 18;

cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

nei riguardi degli obblighi militari; godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscano un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;

con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscano un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione; titolo di studio (diploma o laurea)

I titoli di studio

Per essere ammessi al concorso per tre Collaboratori amministrativi, occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea di 1° livello (laurea triennale) appartenente ad una delle seguenti classi:

– L-14 “Scienze dei Servizi Giuridici”

– L-16 “Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione”, L-18 “Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale”

– L-33 “Scienze Economiche”

– L-36 “Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali”

– L-41 “Statistica” nonché corrispondente diploma di laurea triennale appartenente alla classe del D.M. 509/99.

– L-14 “Scienze dei Servizi Giuridici” – L-16 “Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione”, L-18 “Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale” – L-33 “Scienze Economiche” – L-36 “Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali” – L-41 “Statistica” nonché corrispondente diploma di laurea triennale appartenente alla classe del D.M. 509/99. diploma di laurea di 2° livello (laurea magistrale) appartenente ad una delle seguenti classi:

– LM-56 “Scienze dell’Economia”

– LM-62 “Scienze della Politica”

– LM-63 “Scienze delle Pubbliche Amministrazioni”

– LM-77 “Scienze Economico-Aziendali”  LM-82 “Scienze Statistiche”

– LMG-01 “Giurisprudenza” nonché corrispondente diploma di laurea specialistica, diploma di laurea dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99 (laurea vecchio ordinamento) o altra laurea equipollente.

Nel concorso per due Assistenti amministrativi, invece, è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado (diploma di maturità).

La selezione

Le selezioni avverranno tramite l’espletamento di una prova scritta e un colloquio per entrambi i profili professionali. Di seguito le materie d’esame, suddivise per concorso:

Collaboratore Amministrativo

legislazione sanitaria nazionale e regionale, con particolare riferimento alla Legge Regionale n. 23/2015 e smi;

normativa in materia di gestione giuridica ed economica del personale delle Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

elementi di diritto amministrativo;

disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

contabilità generale, contabilità analitica e controllo di gestione, disciplina del bilancio di esercizio nelle aziende sanitarie;

normativa in materia di appalti e contratti;

normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione;

normativa privacy;

codice dell’amministrazione digitale

Assistente amministrativo

legislazione sanitaria nazionale e regionale, con particolare riferimento alle funzioni, attività e organizzazione delle ATS e delle ASST di cui alla Legge Regionale n. 23/2015 e smi;

normativa in materia di gestione giuridica ed economica del personale delle Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale

elementi di diritto amministrativo;

disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

elementi di contabilità generale, contabilità analitica e disciplina del bilancio di esercizio nelle aziende sanitarie;

normativa in materia di appalti e contratti;

normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione;

normativa privacy

La domanda

Le presenti selezioni pubbliche rispettano le nuove regole previste dal regolamento dei concorsi pubblici. Le domande di partecipazione ai concorsi dell’ATS Montagna per diplomati e laureati devono essere presentate entro il 27 luglio 2024 esclusivamente mediante procedura telematica, attraverso la piattaforma dedicata raggiungibile in questa pagina. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE o CNS.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

copia del documento di riconoscimento, in corso di validità;

copia della ricevuta del versamento del contributo non rimborsabile di € 10,00 per la partecipazione al concorso;

per la partecipazione al concorso; titolo di studio;

documenti comprovanti i requisiti.

E’ sempre utile quando si partecipa a una selezione pubblica avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI