Concorso Città Metropolitana Roma Capitale per tecnici: requisiti e domanda

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha indetto un concorso per tecnici, da assegnare alla direzione degli Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale. Attraverso questa procedura, in particolare, saranno assunti dei Dirigenti tecnici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Gli interessati hanno tempo fino al giorno 8 agosto 2024 per presentare la domanda di partecipazione

La Città Metropolitana di Roma Capitale, nel Lazio, ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di tre Dirigenti tecnici. I Dirigenti della Città metropolitana di Roma Capitale svolgono, in linea generale, le seguenti attività:

partecipano attivamente alla direzione collegiale del Dipartimento o dell’Ufficio centrale o extra-dipartimentale cui sono assegnati;

formulano le proposte da inserire negli strumenti di programmazione dell’ente da sottoporre al Direttore di Dipartimento o di Ufficio centrale o extra-dipartimentale;

gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per il raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione della Città metropolitana;

assegnate per il raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione della Città metropolitana; curano l’organizzazione del lavoro, valorizzando l’apporto professionale di ciascun dipendente;

individuano i responsabili dei procedimenti amministrativi nell’ambito del proprio Servizio/Struttura;

promuovono l’azione disciplinare nei confronti del personale assegnato, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;

collaborano con il Direttore del Dipartimento o dell’Ufficio centrale o extra-dipartimentale nelle funzioni relative al controllo di gestione e al controllo di qualità ed esercitano le funzioni previste nell’ambito del sistema permanente di valutazione adottato dall’Ente;

adottano tutti gli atti di organizzazione del lavoro nell’unità organizzativa cui sono preposti, con particolare riferimento alle misure idonee a garantire il rispetto del termine di conclusione dei procedimenti amministrativi, così come previsto dalla vigente disciplina normativa in materia

Requisiti generali

Possono partecipare al concorso per tecnici della Concorso Città Metropolitana Roma Capitale, le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; godimento dei diritti civili e politici;

avere un’età non inferiore a 18 anni e non superare il limite ordinamentale di età anagrafica previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

il limite ordinamentale di età anagrafica previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; posizione regolare riguardo all’assolvimento degli obblighi di leva, per i candidati che vi sono soggetti;

riguardo all’assolvimento degli obblighi di leva, per i candidati che vi sono soggetti; non essere stati destituiti dall’impiego o licenziati per motivi disciplinari oppure dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

dall’impiego o licenziati per motivi disciplinari oppure dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o dispensa dall’impiego, devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento;

da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o dispensa dall’impiego, devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento; assenza delle cause ostative di cui all’art. 35-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ossia condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.

Requisiti specifici

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al D.M. n. 509/1999 (vecchio ordinamento) in:

– Architettura;

– Ingegneria Civile;

– Ingegneria Edile;

– Ingegneria Edile – Architettura;

– Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;

– Ingegneria meccanica;

– Ingegneria elettrica;

– Ingegneria elettronica;

– Pianificazione territoriale e urbanistica;

– Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;

– Politica del territorio;

– Urbanistica;

– classe 3/S Architettura del paesaggio;

– classe 4/S – Architettura e Ingegneria Edile;

– classe 28/S – Ingegneria Civile;

– classe 38/S – Ingegneria per l’ambiente e il territorio;

– classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

– classe LM-3- Architettura del paesaggio;

– classe LM-4 – Architettura e ingegneria edile – architettura;

– classe LM-23 – Ingegneria Civile;

– classe LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi;

– classe LM-26 – Ingegneria della Sicurezza;

– classe LM-29 – Ingegneria Elettronica;

– classe LM-33 – Ingegneria Meccanica;

– classe LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio;

– classe LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

Si richiede anche il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione conseguita al termine di uno dei percorsi di studio predetti.

Infine è necessario essere in possesso di almeno una delle esperienze professionali indicate nel bando.

La selezione

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero risultare in numero superiore a 20 volte il numero dei posti messi a concorso e consisterà nella somministrazione ai candidati di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame, nonché sulla verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento.

Una banca dati dei quesiti a risposta multipla che saranno utilizzati per elaborare i questionari da somministrare alla prova preselettiva sarà disponibile per la consultazione sul sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” e sul Portale del Reclutamento “inPA”.

La selezione si articoleranno in 4 prove d’esame: due prove scritte e due prove orali. Le prove verteranno sulle materie indicate nel bando e saranno finalizzate alla rilevazione e alla valutazione comparativa e selettiva di capacità, competenze, attitudini e motivazioni individuali. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alle prove scritte prima dello svolgimento delle stesse. Nel corso della prova orale, si procederà anche all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, delle tecnologie informatiche più diffuse e dei programmi gestionali maggiormente in uso presso le pubbliche amministrazioni.

La domanda

La domanda di partecipazione al concorso Città Metropolitana Roma Capitale per tecnici deve essere presentata entro il giorno 8 agosto 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA collegandosi al link presente in questa pagina. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE o CNS. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Chi ne fosse sprovvisto può leggere in questo articolo come ottenerne uno in soli 30 minuti, da casa. Inoltre è previsto obbligatoriamente il versamento del contributo di partecipazione pari ad euro 10,00.

