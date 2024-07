Concorso Consob per informatici: bando, requisiti e domanda

La selezione è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale in Consob: domande entro giorno 9 settembre 2024.

Indetto il concorso CONSOB 2024 per informatici, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di personale. Nello specifico, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa attraverso la selezione pubblica intende coprire posti di lavoro nell’Area Manageriale e Alte Professionalità. Le risorse saranno destinate alla sede di Roma. Il termine per presentare la domanda di partecipazione scade il giorno 9 settembre 2024.

I requisiti generali

Possono partecipare al concorso indetto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 2024 per l’assunzione a tempo indeterminato di tre informatici, le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

maggiore età;

idoneità fisica alle mansioni;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

I requisiti specifici

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:

– ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27);

– ingegneria elettronica (32S/LM-29);

– ingegneria informatica (35S/LM-32);

– ingegneria dell’automazione (29S/LM-25);

– informatica (23S/LM-18);

– sicurezza informatica (LM-66);

– matematica (45S/LM-40);

– fisica (20S/LM-17);

– scienze statistiche (LM-82);

– altra laurea equiparata a uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009

– ingegneria delle telecomunicazioni;

– ingegneria elettronica,

– ingegneria informatica;

– informatica;

– matematica;

– fisica;

– scienze dell’informazione;

– statistica;

– altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.

Inoltre, è richiesta la conoscenza della lingua inglese ad un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

La selezione

Il concorso pubblico per informatici CONSOB 2024 è articolato:

in una eventuale preselezione per titoli;

in una prova scritta;

in una prova orale;

in un colloquio in lingua inglese.

La CONSOB si riserva la facoltà di procedere a una preselezione per titoli nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano superiori alle 130 unità. In tal caso, verrà formulata una graduatoria preliminare redatta sulla base del punteggio attribuito ai titoli. La prova scritta prevede lo svolgimento di due tracce scelte dal candidato tra un insieme proposto dalla commissione, che potranno avere per oggetto l’esame di casi pratici, concernenti le materie indicate nel bando. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle mansioni proprie del segmento professionale da conferire, consiste in un colloquio sulle materie indicate indicate sempre nel bando. Infine, il colloquio in lingua inglese è finalizzato all’accertamento della conoscenza della lingua ad un grado non inferiore al livello di competenza B2 e consisterà nella lettura e nel commento di un brano, nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.

La domanda

La domanda di partecipazione al concorso CONSOB 2024 per informatici deve essere presentata entro le ore 18.00 del 9 settembre 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposita piattaforma disponibile in questa pagina. Per accedere alla piattaforma è necessario effettuare la registrazione. Ai fini della partecipazione al concorso è necessario il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

