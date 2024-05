Concorso Comune di Scandicci, 6 posti per laureati

È possibile presentare la candidatura entro il 25 maggio 2024

Il Comune di Scandicci (Firenze) è alla ricerca 6 nuovi Specialisti in Area Vigilanza. Un’occasione unica per entrare a far parte di un team dinamico e professionale e contribuire alla sicurezza della tua città. È possibile presentare la candidatura entro il 25 maggio 2024.

Concorso Scandicci, come è articolato

Il concorso per 6 posti a tempo indeterminato e pieno prevede una selezione articolata in tre prove:

Prova scritta (modalità digitale, anche da remoto): Temi, relazioni, pareri, quesiti a risposta sintetica, schemi di atti o quesiti a risposta multipla.

Prova di accertamento delle competenze trasversali:

Questionari autodescrittivi, test, colloqui motivazionali individuali e dinamiche di gruppo per valutare le aree di competenza indicate nel bando.

Prova orale sulle materie della prova scritta:

Approfondimento delle conoscenze teoriche e valutazione delle competenze.

Concorso Scandicci, le materie della prova scritta

Legislazione: Circolazione stradale, Diritto penale e processuale penale (polizia giudiziaria), Depenalizzazione e sistema sanzionatorio (L. 689/1981), Annonaria, edilizia e ambientale, Pubblica sicurezza, Diritto amministrativo e costituzionale, Nozioni di diritto civile, Diritto processuale (notifiche atti giudiziari, processo Giudice di pace), Aeromobili senza equipaggio (droni);

Autonomie Locali: Atti, funzioni e compiti del Comune, organizzazione, ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni (CCNL Funzioni Locali);

Procedimento amministrativo: Procedimento amministrativo e diritto di accesso, Testo unico documentazione amministrativa;

Altri: Trattamento dati personali, Prevenzione corruzione, accesso civico, trasparenza, Sicurezza lavoratori sul luogo di lavoro, Servizi e funzioni di polizia locale, Polizia locale, commercio, urbanistica, edilizia, ambiente (Toscana), Cantieri stradali, gestione traffico, PUMS, PUGT, Pianificazione territoriale, Videosorveglianza, Lingua inglese, Applicazioni informatiche (videoscrittura, fogli di calcolo, email, internet).

Concorso Scandicci, come presentare domanda

La domanda di partecipazione va inoltrata attraverso il seguente portale.

Per poter partecipare è necessario possedere lo SPID. Inoltre, prima di inoltrare la domanda di partecipazione si consiglia di leggere con attenzione il bando e qualsiasi altra comunicazione riportata sulla pagina ufficiale.

