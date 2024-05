Maxi concorso all’Asp di Ragusa, bando da 85 posti per aspiranti dirigenti medici

Bando in scadenza a giugno: ecco i posti disponibili nel concorso pubblico siciliano.

Nuovo concorso all’Asp di Ragusa: l’Azienda sanitaria provinciale ha indetto un bando per 85 posti per dirigenti medici in varie discipline.

Ecco i requisiti e le informazioni utili su come partecipare alla selezione, che rientra tra i concorsi pubblici recentemente annunciati in Sicilia e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Concorso Asp Ragusa 2024, 85 posti per dirigenti medici

L’Azienda sanitaria ragusana è alla ricerca di 85 dirigenti medici. In particolare, l’Asp ha messo al bando i seguenti posti:

4 posti – Chirurgia generale;

6 posti – Ortopedia e traumatologia;

1 posto – Chirurgia vascolare;

2 posti – Geriatria;

1 posto – Otorinolaringoiatria;

5 posti – Urologia;

20 posti – Medicina d’emergenza ed urgenza (ex MCAU);

1 posto – Radioterapia;

2 posti – Malattie infettive;

22 posti – Anestesia e rianimazione;

1 posto – Medicina trasfusionale;

1 posto – Genetica medica;

1 posto – Neuropsichiatria infantile;

2 posti – Farmacologia e tossicologia clinica;

4 posti – Igiene alimenti e della nutrizione;

1 posto – Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

5 posti – Organizzazione servizi sanitari di base;

6 posti – Psichiatria.

In più, c’è un secondo concorso all’Asp di Ragusa: si tratta di una selezione mirata alla stabilizzazione del personale precario per la copertura di 4 posti da dirigente psicologo e uno da dirigente biologo.

Concorso Asp Ragusa per dirigenti medici, la scadenza

La scadenza del bando è al 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”, cioè il 2 giugno 2024. Il termine dovrebbe essere prorogato di un giorno, essendo il 2 giugno festivo.

Requisiti e bando

Requisiti generali

Cittadinanza italiana, in un Paese Ue o equiparate per legge;

Idoneità alla mansione da svolgere;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito il lavoro mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Concorso Asp Ragusa, 85 posti per dirigenti medici – Requisiti specifici

Laurea in Medicina e Chirurgia;

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Si specifica che il concorso è accessibile anche per gli studenti in fase di specializzazione a partire dal secondo anno, che verranno collocati in una graduatoria separata;

Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi.

Come partecipare

Per partecipare al concorso dell’Asp di Ragusa, i candidati dovranno compilare la domanda secondo il fac-simile disponibile nel bando ufficiale (sezione “Bandi e Concorsi” del sito dell’Asp di Ragusa) e inviarla tramite PEC all’indirizzo concorsi@pec.asp.rg.it.

