Concorsi pubblici di maggio 2024: bandi attivi, posti e come partecipare

Dalla sanità al settore amministrazione: decine di opportunità da Nord a Sud. Ecco i concorsi a cui partecipare.

Concorsi pubblici di maggio 2024: sono molti i bandi attivi in tutta Italia, da nord a sud (Sicilia compresa), sia con licenza media sia per diplomati e laureati.

Ecco i principali bandi nazionali. Si ricorda che la lista è in aggiornamento ma non include l’intero elenco dei bandi attivi a livello nazionale e che si prendono in considerazione quasi esclusivamente quelli in scadenza nel mese di maggio.

Concorsi pubblici di maggio 2024: bandi, posti e scadenze

Al momento, in base ai dati del portale Concorsi del sito del Ministero dell’Interno, risultano attivi 271 bandi e avvisi per un totale di 11.990 posti. Di seguito alcuni dei più importanti, con scadenza a maggio 2024.

Forze dell’ordine/concorsi militari: il Ministero dell’Interno e quello della Difesa hanno attivi tre bandi importanti per aspiranti allievi agenti della Polizia di Stato (1887 posti, scadenza al 13 maggio 2024), allievi Marescialli della Marina Militare (191 posti, scadenza al 24 maggio), allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare (300 posti, scadenza al 4 maggio). Attivo anche il concorso, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato dell’Esercito. Di seguito, rimandiamo ad alcuni articoli utili su queste selezioni.

Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2024, bando da 1887 posti: come partecipare Concorso Polizia di Stato

Concorso allievi Marescialli Marina Militare 2024, bando da 191 posti: ecco come partecipare Bando del concorso per la Marina Militare

Aeronautica militare, 300 posti per allievi marescialli: via al concorso Concorso pubblico per allievi dell’Aeronautica Militare

Attivo fino al 2 maggio anche il Concorso, per esami, per l’ammissione di complessivi 245 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica. Di seguito il bando.

Concorso Magistratura 2024 : fino al 12 maggio c’è tempo per partecipare alla selezione pubblica per 400 posti da magistrato ordinario.

: fino al 12 maggio c’è tempo per partecipare alla selezione pubblica per 400 posti da magistrato ordinario. Concorso ARES Sardegna: l’Azienda regionale della Sardegna di Selargius ha attivi 4 bandi. Il più importante, con ben 218 posti a disposizione a tempo indeterminato per il personale dell’area del comparto, è in scadenza il 19 maggio.

Concorso ARES Sardegna, 218 posti a disposizione: come partecipare Info su concorso pubblico Ares Sardegna di maggio 2024

ASL Alessandria: selezione di 8 unità di personale, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area degli Operatori. In scadenza il 23 maggio. Attivi nel mese di maggio anche alcuni bandi per dirigenti medici.

Concorso all’Università di Firenze per diplomati: fino al 20 maggio si potrà fare domanda per accedere alla selezione pubblica per 50 posti di categoria C dell’area amministrativa dell’ateneo.

per diplomati: fino al 20 maggio si potrà fare domanda per accedere alla selezione pubblica per 50 posti di categoria C dell’area amministrativa dell’ateneo. Concorsi alla Corte dei Conti: attivi due concorsi, uno per assistenti tecnici e funzionari tecnici (8 unità, elevabili a 12) con scadenza al 30 maggio; il secondo prevede quattro posti di referendario (info nel link in basso) ma con scadenza al 13 giugno.

ASST di Pavia : l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia ha 7 bandi in scadenza tra il 5 e il 30 maggio per un totale di 32 posti per dirigenti medici, dirigenti biologi e infermieri.

: l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia ha 7 bandi in scadenza tra il 5 e il 30 maggio per un totale di 32 posti per dirigenti medici, dirigenti biologi e infermieri. Università Roma Tre : tra i concorsi pubblici di maggio 2024 in ambito universitario, si segnalano i 10 avvisi attivi nell’ateneo romano. Per professori e ricercatori sono attivi 10 bandi per un totale di 37 posti.

: tra i concorsi pubblici di maggio 2024 in ambito universitario, si segnalano i 10 avvisi attivi nell’ateneo romano. Per professori e ricercatori sono attivi 10 bandi per un totale di 37 posti. Concorso per aspiranti diplomatici: in scadenza il 6 maggio le domande per accedere al concorso per 50 posti di segretario di legazione in prova.

Regione Marche: a disposizione 34 posti in totale per funzionari e assistenti. I bandi sono in scadenza il 6 maggio.

Concorso Regione Marche per funzionari e assistenti, 34 posti per diplomati e laureati Clicca per leggere maggiori info sul concorso pubblico per la Regione Marche

Azienda Zero di Padova : in ambito sanitario, l’Azienda Zero prosegue una lunga serie di assunzioni. Sono attivi a maggio 2024 13 bandi per un totale di 149 posti. Si segnala in particolare il concorso pubblico per assistenti amministrativi: 11 i posti a disposizione. Scadenza per le domande di partecipazione fissata al 30 maggio 2024.

: in ambito sanitario, l’Azienda Zero prosegue una lunga serie di assunzioni. Sono attivi a maggio 2024 13 bandi per un totale di 149 posti. Si segnala in particolare il concorso pubblico per assistenti amministrativi: 11 i posti a disposizione. Scadenza per le domande di partecipazione fissata al 30 maggio 2024. Città Metropolitana di Roma Capitale : attivi 4 bandi per un totale di 32 posti, tutti con scadenza il 3 maggio 2024 e accessibili su inPA.

: attivi 4 bandi per un totale di 32 posti, tutti con scadenza il 3 maggio 2024 e accessibili su inPA. Sette bandi di concorso anche all’Alma Mater Studiorum Università Bologna: disponibili diversi posti per professori.

Concorso ATS Milano: l’Agenzia di tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano ha indetto una selezione per 15 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, con scadenza al 23 maggio 2024. Maggiori info nell’articolo in basso.

FORMEZ PA: concorso per 10 posti, risorse da inserire nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore delle persone con disabilità con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario. Scadenza al 3 maggio 2024.

Concorsi maggio 2024, in arrivo bandi Ata

Uno dei bandi più attesi a maggio 2024 è quello relativo al concorso ATA 24 mesi: si tratta dell’aggiornamento delle graduatorie di prima fascia per il personale amministrativo e tecnico delle scuole. Entro il 9 maggio, gli Uffici scolastici dovranno pubblicare i bandi con maggiori informazioni su requisiti, preparazione e date.

Concorso ATA 2024, ecco i requisiti per partecipare Concorso ATA, requisiti

Concorso ATA 2024, aggiornamento graduatorie: cosa fa punteggio e le certificazioni migliori Concorso ATA, info per aumentare il punteggio

Bandi in Sicilia

In Sicilia sono attivi numerosi concorsi pubblici: tra i più attesi ci sono quello per 100 agenti di polizia locale indetto dal Comune di Messina e quello da 70 posti indetto dall’Asp di Siracusa. Attive anche numerose selezioni all’Università di Palermo e in quella di Catania. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo all’articolo sulle selezioni pubbliche siciliane del mese di maggio.

Concorsi pubblici maggio 2024 in Sicilia: i bandi attivi, posti a disposizione e scadenze Clicca sull’articolo per conoscere i concorsi pubblici attivi in Sicilia a maggio 2024

Come partecipare e rimanere aggiornati

Per partecipare ai concorsi pubblici in Sicilia o nel resto d’Italia, fare sempre riferimento alle modalità di partecipazione riportate nei bandi. Rimanere aggiornati sui concorsi attivi è molto semplice: basta leggere regolarmente il sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (e sul portale relativo del sito del Ministero dell’Interno) o visitare la sezione “Lavoro” di QdS.it. I bandi, naturalmente, si trovano anche sui siti ufficiali degli Enti che assumono e sul portale inPA per quanto riguarda le selezioni nella pubblica amministrazione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio