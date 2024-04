Concorso allievi Marescialli Marina Militare 2024, bando da 191 posti: ecco come partecipare

I posti sono 170 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 21 per il Corpo delle Capitanerie di Porto: tutto ciò che c'è da sapere sulla selezione.

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per aspiranti Allievi Marescialli della Marina militare: per il biennio 2024 – 2026 sono a disposizione 191 posti.

Ecco tutte le informazioni del bando sui requisiti di accesso e le modalità di partecipazione alla selezione.

Concorso allievi Marescialli Marina Militare 2024, bando e posti

Il bando prevede 191 posti per Allievi Marescialli della Marina Militare, di cui 170 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 21 del Corpo delle Capitanerie di Porto. È consentito concorrere per i posti di “Categorie/Specialità varie” o, in alternativa, per quelli per quelli di “Categoria/Specialità Infermiere – SS/I”. Queste le posizioni:

Nocchieri (21 posti)

Specialisti del sistema di combattimento

Tecnici del sistema di combattimento

Specialisti del sistema di piattaforma (le ultime tre categorie prevedono 162 posti totali);

Servizio Sanitario (8 posti).

Concorso Marina Militare 2024, scadenza

Per partecipare al concorso c’è tempo fino alle ore 23.59 del 24 maggio 2024.

Le prove

Il Concorso per allievi Marescialli della Marina Militare 2024 prevede le seguenti prove:

prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;

prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;

accertamento dell’idoneità psico–fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

prove di verifica dell’efficienza fisica;

prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie;

tirocinio;

valutazione dei titoli di merito.

Requisiti

Di seguito i requisiti generali per l’ammissione al Concorso allievi Marescialli Marina Militare – biennio 2024-2026:

Essere cittadini italiani;

Aver conseguito o conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea in Italia entro l’anno solare;

godere dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 17 anni (compiuti) e i 26 anni (non compiuti). Coloro che hanno prestato servizio militare volontario possono partecipare fino al compimento del 28esimo anno di età;

Avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del tutore legale per l’arruolamento volontario nelle Forze Armate;

Idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare;

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze della PA a seguito di procedimento disciplinare o prosciolti da precedente arruolamento per inidoneità;

Non essere stati condannati per delitti non colposi;

se militare, non avere in atto procedimenti disciplinari;

Non essere sottoposti a misure di prevenzione;

Aver tenuto condotta incensurabile;

Non aver tenuto comportamenti inadeguati nei confronti delle istituzioni democratiche;

Essere negativi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, droga e sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Come partecipare

Per partecipare al concorso indetto dalla Marina Militare, basta accedere al portale concorsi online del Ministero della Difesa, raggiungibile dal sito www.difesa.it all’area “Concorsi online” o direttamente dal sito https://concorsi.difesa.it. Per accedere servono SPID o carta d’identità elettronica (CIE).

