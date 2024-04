Concorso Regione Marche per funzionari e assistenti, 34 posti per diplomati e laureati

È possibile presentare la candidatura entro e non oltre il 6 maggio 2024 (ore 13)

È stato bandito il Concorso Regione Marche 2024 per Funzionari e Assistenti. Un’iniziativa strategica volta a rafforzare le proprie strutture con nuove risorse qualificate. In totale, sono messi a disposizione 34 posti che si rivolgono a profili professionali distinti e altamente specializzati, evidenziando l’ambizione della Regione di promuovere l’eccellenza nella gestione amministrativa e nel supporto alle politiche attive del lavoro e formazione. È possibile presentare la candidatura entro e non oltre il 6 maggio 2024 (ore 13).

Concorso Regione Marche, cosa prevede

Eventuale preselezione (da escludersi per il profilo di tecnico specialista);

Prova scritta;

Prova orale.

Come candidarsi

La domanda va inoltrata attraverso il seguente portale. Per presentarsi è necessario avere lo SPID.

È possibile consultare qui i bandi, e la pagina ufficiale:

– Assistente tecnico specialista;

– Funzionario Amministrativo e Finanziario;

– Assistente Amministrativo.

Inoltre per partecipare al Concorso Regione Marche è necessario pagare € 10,00, da corrispondere alla Regione Marche mediante la piattaforma PagoPA. Per partecipare è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 6 maggio 2024, alle ore 13.

