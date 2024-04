Opportunità lavorative con Kiabi, ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati

Opportunità lavorative nel settore della moda con Kiabi, marchio rinomato nel panorama della moda low-cost, noto per la sua vasta selezione di abbigliamento per donne, uomini e bambini. Per coloro che sono alla ricerca di un lavoro gratificante in un ambiente dinamico e stimolante sono numerose le offerte di lavoro che periodicamente vengono messe a disposizione

Kiabi, i profili ricercati

Kiabi ricerca una varietà di profili professionali per soddisfare le diverse esigenze del suo business. Alcuni dei profili ricercati da Kiabi includono:

Addetti alle vendite: Sono responsabili di assistere i clienti, gestire le operazioni di cassa, organizzare e mantenere l’ordine del negozio. Possono essere richieste competenze di vendita e una forte orientazione al cliente.

Visual merchandiser: Sono responsabili di creare l’allestimento visivo dei negozi per promuovere i prodotti in modo accattivante. Possono essere richieste competenze creative, abilità nell’organizzazione dello spazio e una buona conoscenza delle tendenze di moda.

Responsabili di reparto: Supervisionano un reparto specifico del negozio, gestendo le operazioni quotidiane, coordinando il personale e garantendo una corretta esposizione dei prodotti. Possono essere richieste competenze manageriali e una buona conoscenza del settore moda.

Responsabili di magazzino/logistica: Gestiscono l’inventario, coordinano la logistica delle merci e assicurano che i prodotti siano disponibili per la vendita. Possono essere richieste competenze organizzative, familiarità con i sistemi di gestione degli stock e capacità di lavorare in un ambiente dinamico.

Responsabili delle risorse umane: Gestiscono le attività di reclutamento, selezione e sviluppo del personale. Possono essere richieste competenze nella gestione delle risorse umane, conoscenze normative e abilità nella comunicazione interpersonale.

Responsabili di marketing: Sviluppano strategie di marketing e promozione per aumentare la visibilità del marchio e attirare i clienti. Possono essere richieste competenze nel campo del marketing digitale, della pubblicità e della gestione dei social media.

Kiabi, come candidarsi

La raccolta delle candidature viene effettuata attraverso la sezione dedicata alle carriere del portale web aziendale. La stessa, infatti, viene aggiornata con le opportunità di impiego disponibili, alle quali è possibile rispondere online.

