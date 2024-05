Concorso Azienda Zero per diplomati, 11 posti per assistenti amministrativi: come candidarsi

Posti in diverse sedi, a tempo pieno e indeterminato: ecco come partecipare al concorso.

Nuovo concorso dell’Azienda Zero di Padova: l’Ente attivo nel settore sanitario è alla ricerca di 11 assistenti amministrativi da inserire in diverse sedi.

Ecco i dettagli del bando – accessibile a diplomati – e su come partecipare.

Concorso Azienda Zero, 11 posti per assistenti amministrativi

L’Azienda Zero, ente per il Governo della sanità della Regione Veneto, ha avviato la procedura di selezione per conto di aziende ed enti sanitari veneti. Aderiscono al bando per l’assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di 11 assistenti amministrativi le seguenti aziende:

Azienda Ulss n.1 Dolomiti: 1 posto;

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: 1 posto;

Azienda Ulss n. 3 Serenissima: 1 posto;

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: 1 posto;

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: 1 posto;

Azienda Ulss n. 8 Berica: 1 posto;

Azienda Ulss n. 9 Scaligera: 1 posto;

Azienda Ospedale-Università Padova: 1 posto;

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: 1 posto;

Istituto Oncologico Veneto IRCCS: 1 posto;

Azienda Zero: 1 posto.

Il candidato potrà scegliere una sola azienda. Chi concorrerà per Azienda Ulss numero 4, 7, 8, 9, l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l’Azienda Zero – in fase di domanda per il concorso – dovrà indicare una seconda opzione tra Azienda Ulss n.1 e n.3, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e l’Azienda Ospedale-Università Padova. Questo perché le procedure del primo elenco di aziende sono sottoposte all’esito negativo delle procedure di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Quattro posti (Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, Azienda Ulss n. 9 Scaligera) sono riservati a membri delle forze dell’ordine di cui agli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010.

Requisiti e bando

Ecco i requisiti generali per partecipare al concorso dell’Azienda Zero per assistenti amministrativi:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o in uno Stato Ue;

idoneità alle mansioni da svolgere;

età inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere esclusi dall’elettorato attivo o in una condizione che ostacoli i rapporti lavorativi con la pubblica amministrazione.

Requisiti specifici per il Concorso dell’Azienda Zero per assistenti amministrativi:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equiparato;

non essere già dipendenti a tempo indeterminato, nel profilo professionale a concorso, nell’azienda per la quale si richiede di partecipare.

Come partecipare

Le domande per partecipare al concorso dell’Azienda Zero dovranno essere presentate online, collegandosi al sito istituzionale https://azeroveneto.concorsismart.it e seguendo la procedura indicata.

Concorso Azienda Zero assistenti amministrativi, la scadenza

Per fare domanda c’è tempo fino al 30esimo giorno dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, cioè fino alle ore 18 del 30 maggio 2024.

Immagine di repertorio