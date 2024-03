Concorso alla Corte dei Conti, 4 posti per aspiranti referendari: il bando

Un concorso di secondo grado per titoli ed esami per aspiranti referendari: ecco tutte le informazioni su requisiti e modalità di partecipazione.

Concorso alla Corte dei Conti di Bolzano per aspiranti magistrati referendari: si tratta di un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, riservato ai candidati a specifiche categorie (indicate sotto).

La permanenza minima per i vincitori alle sezioni o alla Procura della Corte dei Conti di Bolzano è di 10 anni.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

Concorso alla Corte dei Conti per magistrati referendari, i posti

Il concorso pubblico prevede quattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei Conti di Bolzano. Tre di questi sono riservati al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico ladino.

Si valutano titoli ed esito degli esami.

La scadenza del concorso alla Corte dei Conti

La domanda di partecipazione al concorso va inviata entro e non oltre le ore 17 del 90esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale (risalente al 15/03/2024), quindi la data di scadenza è il 13 giugno 2024.

I requisiti

Per partecipare al concorso della Corte dei Conti di Bolzano per aspiranti referendari, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Appartenenza a una delle seguenti categorie : magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo la valutazione positiva di idoneità; procuratori di Stato alla seconda classe di stipendio e gli avvocati dello Stato; magistrati militari e/o magistrati amministrativi; magistrati tributari provenienti da altre magistrature; avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno 5 anni; dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del Dl 30/3/2001 n. 165, i dipendenti dei due rami del Parlamento, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale, gli impiegati della Provincia autonoma di Bolzano e delle relative amministrazioni locali, i funzionari degli organismi comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali (per queste categorie, si prevede che i candidati al concorso della Corte dei Conti abbiano anche questi requisiti: assunzione tramite concorsi pubblici, laurea in giurisprudenza conseguita in almeno 4 anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso della laurea con almeno 5 anni di anzianità di servizio a tempo indeterminato); il personale docente di ruolo in materie giuridiche delle Università, ma anche ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in materie giuridiche e abbiano almeno 3 anni di servizio.

: magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo la valutazione positiva di idoneità; procuratori di Stato alla seconda classe di stipendio e gli avvocati dello Stato; magistrati militari e/o magistrati amministrativi; magistrati tributari provenienti da altre magistrature; avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno 5 anni; dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del Dl 30/3/2001 n. 165, i dipendenti dei due rami del Parlamento, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale, gli impiegati della Provincia autonoma di Bolzano e delle relative amministrazioni locali, i funzionari degli organismi comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali (per queste categorie, si prevede che i candidati al concorso della Corte dei Conti abbiano anche questi requisiti: assunzione tramite concorsi pubblici, laurea in conseguita in almeno 4 anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso della laurea con almeno 5 anni di a tempo indeterminato); il personale docente di ruolo in materie giuridiche delle Università, ma anche ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in materie giuridiche e abbiano almeno 3 anni di servizio. Cittadinanza italiana o appartenenza a uno dei due gruppi linguistici tedesco e ladino.

o appartenenza a uno dei due gruppi linguistici tedesco e ladino. Titolo di studio richiesto e indicato nel primo punto o equivalente titolo estero riconosciuto in Italia.

richiesto e indicato nel primo punto o equivalente titolo estero riconosciuto in Italia. Attestato di conoscenza – o titolo equipollente – delle lingue italiana e tedesca (livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

Come partecipare: le modalità di invio della domanda

Per partecipare al concorso della Corte dei Conti di Bolzano per aspiranti referendari bisogna inoltrare la domanda entro e non oltre le 17 del 13 giugno 2024. La domanda va inoltrata esclusivamente online. Bisogna:

Accedere all’indirizzo https://concorsi.corteconti.it con SPID/CIE;

Seguire la procedura relativa al concorso “Referendario – 4 posti – sede Bolzano”, compilando l’apposito modulo;

Allegare i file richiesti (nel caso il candidato non abbia la versione digitale dei documenti da esibire e inseriti nel bando – accessibile sulla Gazzetta Ufficiale – può inviare gli originali cartacei entro i 20 giorni prima della scadenza del termine ultimo del concorso);

Per presentare la domanda servono una pec (un indirizzo di posta elettronica certificata) e il versamento di 50 euro di contributo – non rimborsabile – per le spese relative all’organizzazione del concorso, da pagare tramite il sistema PagoPA.

Immagine di repertorio