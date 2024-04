Concorso magistratura 2024, bando per 400 posti: requisiti, prove e come partecipare

Quattrocento posti per magistrato ordinario a disposizione: tutte le informazioni e le scadenze da segnare per partecipare.

Concorso magistratura 2024: il Ministero della Giustizia ha indetto una selezione per 400 posti da magistrato ordinario.

Ecco tutte le informazioni sul bando, dalle scadenze da rispettare ai requisiti per fare domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso, per esami, per assegnare 400 posti di magistrato ordinario.

Le prove del concorso magistratura

Il concorso magistratura 2024 consiste in due prove: una scritta e una orale. La prova scritta prevede che il candidato svolga 3 elaborati, da terminare in 8 ore dalla dettatura della traccia, su:

Diritto civile;

Diritto penale;

Diritto amministrativo.

La prova orale, invece, riguarda:

Diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

Procedura civile;

Diritto penale;

Procedura penale;

Diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

Diritto commerciale e fallimentare;

Diritto del lavoro e della previdenza sociale;

Diritto comunitario;

Diritto internazionale pubblico e privato;

Elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

Colloquio in lingua straniera, a scelta tra: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Le date del concorso magistratura 2024 verranno comunicate successivamente. Si ricorda che è attivo – dal Ministero della Giustizia – un altro bando di concorso per Segretario di Giustizia Amministrativa con scadenza al 20 aprile.

Scadenza

La domanda di partecipazione al concorso per aspiranti magistrati deve essere inviata esclusivamente in via telematica entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, cioè entro il 12 maggio 2024.

Requisiti

Per partecipare al concorso magistratura del 2024, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Esercizio dei diritti civili;

Condotta incensurabile;

Idoneità fisica;

Posizione regolare con gli obblighi di leva (per chi vi è sottoposto);

Non essere stato dichiarato per 3 volte non idoneo al concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per il concorso magistratura 2024;

Rientri in una delle seguenti categorie:

A) magistrati amministrativi e contabili;

B) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

C) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni corrispondenti all’area C, con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica, in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza e non incorsi in sanzioni disciplinari;

D) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, senza sanzioni disciplinari;

E) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti all’ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, con almeno 5 anni di anzianità e senza sanzioni disciplinari;

F) abilitati all’esercizio della professione forense, anche se non iscritti all’albo degli Avvocati, e – se iscritti – senza sanzioni disciplinari;

G) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno 6 anni senza demerito, revoca o sanzione disciplinari;

H) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito dopo un corso universitario di almeno 4 anni (almeno che non si tratti di seconda laurea).

Requisiti previsti di legge per la partecipazione ai concorsi pubblici.

Come e quando fare domanda di partecipazione

Per partecipare al concorso magistratura 2024, il candidato in possesso dei requisiti deve fare domanda online entro il 12 maggio. Basta:

Collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia http://www.giustizia.it;

Selezionare la voce Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni;

Autenticarsi con SPID, Carta d’identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi;

Compilare l’apposito form e allegare tutti i documenti richiesti;

Pagare tramite PagoPa la tassa per il diritto di segreteria;

Inviare e attendere la notifica via email con il codice di riferimento. Non serve la firma autografata nella domanda.

Immagine di repertorio