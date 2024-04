Concorso Segretariato Giustizia Amministrativa 2024, 41 posti per diplomati e laureati

È possibile inoltrare la domanda entro il 20 Aprile 2024 (ore 23:59)

Nuova importante opportunità di lavoro: è stato bandito il Concorso Segretariato Giustizia Amministrativa 2024 per l’assunzione di 41 funzionari amministrativi e assistenti informatici a tempo determinato. Per partecipare è richiesto il diploma o la laurea, ed è possibile inoltrare la domanda entro il 20 Aprile 2024 (ore 23:59).

Concorso Segretariato Giustizia Amministrativa, suddivisione dei posti

24 posti di funzionario amministrativo, giuridico, economico (cod. concorso “GA 100 PNRR”);

17 posti di assistente informatico (cod. concorso “GA 400 PNRR”).

Concorso Segretariato Giustizia Amministrativa, requisiti per partecipare

Questo concorso non prevede limiti di età. Per partecipare è richiesto un diploma di scuola secondaria di II grado. Per il profilo di funzionari amministrativi, invece, è richiesta una laurea triennale, specialistica o magistrale nelle classi indicate nel bando.

Concorso Segretariato Giustizia Amministrativa, come è articolato

Il concorso si articola nelle seguenti prove:

Valutazione titoli;

Prova scritta.

La prova scritta consiste per i funzionari in un elaborato con due risposte sui seguenti argomenti:

Diritto amministrativo sostanziale;

Diritto amministrativo processuale;

Per Assistenti:

Elementi normativi sull’informatica nella Pubblica amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi;

Elementi di diritto amministrativo processuale.

La prova si intende superata dal candidato che ottiene una valutazione media sui due quesiti non inferiore a 21/30, con un voto non inferiore a 18/30 in uno dei due quesiti.

Concorso Segretariato Giustizia Amministrativa Come inoltrae la domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura

telematica presente sul sito inPA.

Per poter partecipare è necessario possedere:

Lo SPID

Una PEC intestata a te

Inoltre, prima d’inoltrare la domanda di partecipazione si consiglia di leggere con attenzione il bando e qualsiasi altra comunicazione riportata sulla pagina ufficiale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI