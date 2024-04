Concorso alla Camera di commercio, assunzione per 6 istruttori per la trasformazione digitale

Sono 6 i posti per aspiranti istruttori a Salerno: ecco tutte le informazioni per fare domanda e partecipare alla selezione.

La Camera di commercio di Salerno ha indetto concorso pubblico, per esami, per assumere 6 istruttori per la trasformazione digitale con scadenza a maggio 2024.

Ecco tutte le informazioni sul bando, i requisiti e le modalità di partecipazione.

Concorso alla Camera di commercio di Salerno per istruttori

La Camera di Commercio è alla ricerca di 6 risorse per il profilo “istruttore trasformazione digitale” da assumere a tempo pieno e indeterminato nell’area degli istruttori del C.C.N.L. del comparto funzioni locali. Un posto è riservato ai militari delle tre Forze Armate congedati senza demerito.

Requisiti

Per partecipare al concorso indetto dalla Camera di Commercio di Salerno, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o degli Stati membri dell’Ue o equiparati;

Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i cittadini interessati);

idoneità psico-fisica alla mansione;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego in una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano il mantenimento dei rapporti di lavoro con la PA;

Non essere stati interdetti definitivamente dai pubblici uffici sulla base di una sentenza passata in giudicato;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente per legge;

Si precisa che i candidati del concorso alla Camera di Commercio di Salerno portatori di handicap dovranno specificare, nella domanda di partecipazione, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi per la prova, da documentare con copia della certificazione medico-sanitaria rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale. I candidati con invalidità uguale o superiore all’80% non devono sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

I candidati con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) dovranno ugualmente presentare domanda per avere più tempo e/o ausili per lo svolgimento della prova, presentando una certificazione relativa all’handicap o al disturbo.

Come partecipare

Per partecipare al concorso della Camera di commercio di Salerno per 6 posti da istruttori per la trasformazione digitale, bisogna presentare domanda entro i tempi prestabiliti, solo per via telematica, attraverso il Portale del reclutamento per la PA (sul sito www.inpa.gov.it). Una volta effettuato l’accesso con Spid, carta d’identità elettronica o credenziali ammesse dal portale, basta selezionare il bando d’interesse e seguire le istruzioni per la compilazione.

Concorso per istruttori alla Camera di Commercio di Salerno, la scadenza

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente online dal 15 aprile 2024 alle 23.59 del 14 maggio 2024. Dopo il termine, il candidato non potrà più presentare domanda o integrare documenti.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

Immagine di repertorio