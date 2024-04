Opportunità di lavoro con Oracle, ecco come candidarsi

Le posizioni aperte spaziano in più settori

Grandi opportunità di carriera con Oracle, una delle aziende leader nel settore tecnologico. Sono diverse le posizioni aperte che periodicamente vengono messe a disposizione dall’azienda, con una grande varietà di profili ricercati che spazia in più settori.

Oracle, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, solitamente Oracle è alla ricerca dei seguenti profili:

Sviluppatori di Software: Professionisti esperti in vari linguaggi di programmazione per lo sviluppo di applicazioni, database, software per il cloud e altre soluzioni software.

Ingegneri del Cloud e dell’Infrastruttura: Esperti in cloud computing, architettura di sistemi, amministrazione di rete e sicurezza, per gestire e ottimizzare le infrastrutture cloud di Oracle.

Analisti di Business e Consulenti: Specialisti che lavorano con i clienti per comprendere le loro esigenze e aiutarli a implementare soluzioni Oracle, inclusi ERP, CRM, e altri sistemi software aziendali.

Specialisti di Supporto e Servizi IT: Professionisti che forniscono supporto tecnico, manutenzione e servizi ai clienti di Oracle.

Esperti di Data Science e Analisi dei Dati: Analisti e scienziati dei dati che aiutano a interpretare grandi volumi di dati e a sviluppare soluzioni basate su analisi di dati complesse.

Professionisti di Vendita e Marketing: Persone con competenze in vendita, marketing e sviluppo commerciale per promuovere i prodotti e servizi di Oracle.

Esperti in Sicurezza Informatica: Specialisti nella protezione dei dati e nella sicurezza delle infrastrutture IT.

Amministratori di Database: Professionisti esperti nella gestione, ottimizzazione e sicurezza dei database Oracle.

Professionisti HR e Finanza: Per supportare le operazioni interne di Oracle, ci sono opportunità anche nei dipartimenti delle risorse umane, finanza, legale e amministrazione.

Ricerca e Sviluppo (R&D): Ricercatori e ingegneri che

Oracle, i requisiti per lavorare

Formazione e Qualifiche:

Per ruoli tecnici, una laurea in informatica, ingegneria informatica, o campi correlati è spesso richiesta.

Per ruoli di vendita, marketing, finanza, HR, ecc., sono richieste qualifiche pertinenti al campo.

– Esperienza e Competenze Tecniche:

Per sviluppatori, conoscenza di linguaggi di programmazione come Java, SQL, C++, Python, ecc.

Per ingegneri di sistema e amministratori di database, esperienza con prodotti Oracle, sistemi operativi, database management, e cloud computing.

Per ruoli di data science, competenze in analisi dati, machine learning, e strumenti di analisi.

– Competenze Professionali e Soft Skills:

Forti abilità comunicative e di collaborazione.

Capacità di lavorare in un ambiente di lavoro dinamico e in rapida evoluzione.

Pensiero critico e capacità di risolvere problemi complessi.

Capacità di apprendimento continuo e adattamento alle nuove tecnologie e metodologie.

– Certificazioni e Formazione Continua:

Certificazioni specifiche Oracle o di settore possono essere un vantaggio.

Impegno verso l’apprendimento continuo e lo sviluppo professionale.

– Esperienza di Settore:

Per alcune posizioni, esperienza specifica nel settore di riferimento (es. finanza, vendita al dettaglio, sanità) può essere richiesta.

– Conoscenze Linguistiche:

In un’azienda globale come Oracle, la conoscenza dell’inglese è spesso essenziale, oltre ad altre lingue per posizioni specifiche di paese.

– Competenze Interpersonali e di Leadership:

Per ruoli manageriali e di leadership, capacità di gestire team, progetti, e di esercitare una leadership efficace.

Oracle, come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni Oracle e alle opportunità di lavoro possono visitare la pagina dedicata alle carriere in ambito commerciale “Lavora con noi”, sul portale web del Gruppo.

