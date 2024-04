Palermo, opportunità di lavoro con Ovs: ecco come candidarsi

Occasione unica per tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso lavorativo nel settore dell'abbigliamento

Il marchio di abbigliamento Ovs mette periodicamente a disposizione in tutta Italia delle interessanti posizioni lavorative per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo settore. Tra le varie opportunità di lavoro è presente anche Palermo, dove è stato pubblicato un annuncio per quanto riguarda il settore delle vendite (Store Manager Trainee OVS SpA (Sicilia).

Palermo, cosa prevede l’annuncio Ovs

Questa posizione richiede l’esecuzione delle seguenti mansioni:

Gestire il conto economico del negozio e sviluppare strategie commerciali utili al raggiungimento dei KPI

Garantire un’impeccabile Customer Experience e promuovere la fidelizzazione del cliente

Curare l’immagine del negozio per garantire la costante applicazione e il rispetto degli standard di Visual Merchandising

Gestire il flusso delle merci in entrata e in uscita, assicurando una costante organizzazione del magazzino e un corretto ri-assortimento della merce nello Store

Rafforzare le tue capacità manageriali, mettendoti alla prova ogni giorno nella gestione di un team

Palermo, il tipo di contratto per la posizione lavorativa Ovs

Si prevede un iniziale contratto a tempo determinato di 12 mesi e l’inserimento all’interno della OVS Store Management School che, con attività di training on the job e corsi e-learning, offrirà un percorso di crescita personale e professionale.

Palermo, i requisiti richiesti per lavorare con Ovs

Le competenze tecniche richieste sono flessibilità, problem solving e orientamento al risultato. Per essere efficaci nel ruolo, saranno necessarie anche capacità di relazione, capacità organizzative e di leadership, e la disponibilità a spostarsi su tutto il territorio nazionale.

Palermo, come candidarsi per Ovs

Per effettuare la candidatura basta andare su questa pagina e successivamente eseguire tutte le procedure richieste.

