Milano, Concorso per 15 posti di tecnico per l’ATS Città Metropolitana

Concorso pubblico per la copertura di 15 posti di tecnico. Saranno assegnati ai servizi dell'ATS della Città metropolitana di Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato. I vincitori saranno assegnati ai servizi dell’ATS della Città metropolitana di Milano. Il termine per la presentazione delle domande scade il 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”. Dunque la scadenza è fissata per il 23 maggio 2024. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite procedura online (CLICCA QUI).

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 – Serie Avvisi e Concorsi – del 17 aprile 2024 nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana di Milano, sezione Concorsi e Avvisi.

Requisiti per partecipare e prove

Si richiede il diploma di laurea di I livello in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, appartenente alla classe L/SNT4, conseguita ai sensi dell’art.6, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992, n.502, e successive modificazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.

Sarà presente una prova scritta su argomenti relativi al posto messo a concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica.

Si procederà poi a una prova pratica che prevede l’esecuzione di tecniche specifiche oppure la predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

Prevista anche una prova orale sulle materie della prova scritta nonché su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.