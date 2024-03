Concorso diplomatico 2024, 50 posti per segretari di legazione: ecco il bando

Il Ministero degli Esteri annuncia un nuovo concorso per aspiranti segretari di legazione: ecco i requisiti per partecipare e la data di scadenza.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha indetto un concorso diplomatico, per titoli ed esami, per aspiranti segretari di legazione in prova con data di scadenza a maggio 2024.

Ecco tutti i requisiti e le informazioni utili per partecipare al bando.

MAECI, concorso diplomatico 2024 per segretari di legazione

Il concorso, per titoli ed esami, mette a disposizione 50 posti per il ruolo di segretario di legazione in prova. Sette di questi sono riservati ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione internazionale inquadrati nell’area dei funzionari, in possesso di una delle lauree richieste per l’accesso al concorso e con almeno 5 anni di servizio effettivo.

Concorso MAECI 2024 per aspiranti diplomatici, la scadenza

La scadenza del bando è fissata al 6 maggio 2024, cioè entro le 23.59 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Requisiti

Ecco i requisiti di ammissione al concorso diplomatico del Ministero degli Esteri per aspiranti segretari di legazione del 2024:

Cittadinanza italiana , esclusa ogni equiparazione;

Età non superiore ai 35 anni (non compiuti). Il limite d'età per il concorso del MAECI può essere innalzato fino a 3 anni nei seguenti casi: candidati coniugati o uniti civilmente (un anno), candidati con figli conviventi (un anno per ogni figlio), candidati che rientrano nelle categorie rientranti nella legge sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (tre anni), candidati che hanno prestato servizio militare volontario o servizio civile universale (massimo 3 anni), candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottoufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda, per gli ufficiali, ispettori sovrintendenti appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente e corrispondenti in altri Corpi di polizia (tre anni), i candidati che hanno prestato almeno due anni di servizio in organizzazioni internazionale (età innalzata di un periodo di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, non superiore a 3 anni).

Laurea magistrale che permetta l'accesso al Concorso diplomatico MAECI. Ecco l'elenco: Finanza (LM-16), relazioni internazionali (LM-52), scienze dell'economia (LM-56), scienze della politica (LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM-76), scienze economico-aziendali (LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), sociologia e ricerca sociale (LM-88), studi europei (LM90), laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01). Sono ammesse lauree equiparate a norma di legge o lauree specialistiche equiparate per legge.

Il candidati al concorso deve possedere i requisiti entro la data di scadenza del bando.

Non sono ammessi coloro che hanno già portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d’esame del presente bando.

Come partecipare

Il candidato al concorso diplomatico del Maeci del 2024 deve presentare domanda esclusivamente online compilando il modulo all’indirizzo https://portaleconcorsi.esteri.it/ entro i termini di scadenza. Del bando è stato dato avviso anche sul portale inPA. Fino alla data di scadenza del bando è possibile integrare/modificare la domanda: il Ministero considererà solo l’ultima inviata in ordine di tempo.

Il candidato – oltre ai propri dati personali e ai titoli di studio – deve certificare il godimento dei diritti politici e “di essere di condotta incensurabile”, di non aver riportato condanne penali o di non trovarsi in una posizione che ostacoli il mantenimento di un rapporto lavorativo con la PA.

