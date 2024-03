Concorso Esercito Italiano 2024 per Atleti VFP4: 29 posti disponibili con licenza media

La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è fissata a mercoledì 3 Aprile 2024 (00:59)

Nuove opportunità di reclutamento nell’Esercito Italiano con il concorso per selezionare 29 atleti ripartiti nelle diverse discipline e specialità previste dal bando. Per la partecipazione è richiesta la licenza media, mentre la scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è fissata a mercoledì 3 Aprile 2024 (00:59).

Concorso Esercito Italiano, suddivisione dei posti

Tiro a segno: 1 atleta di sesso maschile nella specialità “pistola 10 mt”;

Judo: 2 atleti di sesso maschile nella categoria “66 Kg”;

Lotta libera: 1 atleta di sesso maschile nella categoria “74kg”;

Ciclismo: 1 atleta di sesso femminile nella specialità “mountain bike under 23”; 1 atleta di sesso maschile nella specialità “pista inseguimento a squadre/madison”;

Taekwondo: 1 atleta di sesso femminile nella categoria “49 kg/53 kg”;

Scherma: 1 atleta di sesso femminile nella specialità “fioretto”;

Nuoto: -1 atleta di sesso maschile nella specialità “50mt/100 mt/200 mt dorso”;

Pentathlon moderno: 1 atleta di sesso maschile nella specialità “pentathlon moderno”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “pentathlon moderno”;

Atletica leggera: 1 atleta di sesso maschile nella specialità “lancio del giavellotto”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “800m”; 1 atleta di sesso maschile nella specialità “miglio su strada”; 1 atleta di sesso maschile nella specialità “100 mt under 23/4×100 under 23”;

Sci alpino: 1 atleta di sesso maschile tutte le specialità;

Sci di fondo: 1 atleta di sesso maschile tutte le specialità; 1 atleta di sesso femminile tutte le specialità;

Biathlon: 2 atleti di sesso maschile tutte le specialità; 1 atleta di sesso femminile tutte le specialità;

Snowboard: 1 atleta di sesso maschile nella specialità “freestyle”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “alpino”

Skeleton: 1 atleta di sesso femminile;

Slittino pista artificiale: 1 atleta di sesso maschile;

Pattinaggio: 1 atleta di sesso femminile nella specialità “short track”;

Arrampicata sportiva: 1 atleta di sesso maschile nella specialità “lead – boulder”;

Sport equestri: 1 atleta di sesso femminile nella specialità “salto ostacoli young rider”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “salto ostacoli senior”.

Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/specialità sopra indicate non risultassero coperti, l’Amministrazione può assegnarli ad altra disciplina/speclalità tra quelle indicate.

Concorso Esercito Italiano, le prove previste

Accertamenti psico-fisici;

Accertamenti attitudinali;

Valutazione titoli.

La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialità sportive.

Concorso Esercito Italiano, come inoltrare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica da questa pagina. Per partecipare è necessario possedere lo SPID, mentre prima di inoltrare la domanda di partecipazione è necessario leggere con attenzione il bando e tutte le comunicazioni riportate sulla sul portale inPA. La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è fissata al giorno 3 Aprile 2024.

