Gangi revoca l’accordo con l’Esercito Italiano

L’intesa con il ministero della Difesa era stata siglata per realizzare un hub logistico-addestrativo. L’Amministrazione comunale: “I cittadini hanno manifestato assoluto disaccordo”

GANGI (PA) – Il sindaco Giuseppe Ferrarello e l’Amministrazione comunale, con apposita delibera di Giunta, hanno revocato l’accordo di collaborazione tra il ministero della Difesa e i Comuni di Gangi, Sperlinga e Nicosia per la costituzione e realizzazione, nei territori di competenza, di un hub logistico-addestrativo dell’Esercito Italiano.

“Abbiamo maturato questa decisione – si legge in una nota diffusa dall’Ente locale – ascoltando le numerose sollecitazioni pervenuteci dai proprietari delle aziende agricole ricadenti all’interno dell’Hub, sia nel nostro territorio sia di quelle dei gangitani ubicate nei territori di Sperlinga e Nicosia, che hanno manifestato un assoluto disaccordo alla realizzazione dell’area addestrativa”.

“Alla luce delle informazioni e rassicurazioni ricevute nell’incontro con i vertici militari – hanno aggiunto dal Comune – convinti di aver agito per il bene della nostra comunità, senza nessun interesse di parte e in totale buona fede, rimaniamo comunque consapevoli di rinunciare a una possibile occasione di sviluppo per il nostro territorio. La volontà dei nostri concittadini è stata e continuerà a essere il faro del nostro agire amministrativo, così come da sempre dimostrato”.

“Ringraziamo i vertici dell’Esercito italiano – hanno concluso dal Municipio – il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino e il generale della Brigata Aosta Giuseppe Taffuri per l’opportunità che ci è stata data, consci dell’importanza fondamentale ricoperta dall’Esercito per il mantenimento della pace all’interno della nostra Nazione”.