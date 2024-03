Concorso all’Università di Cagliari per 43 posti nell’area amministrativa: ecco come partecipare

Diversi gli ambiti di impiego previsti dal bando

Lo scorso 6 marzo l’Università di Cagliari ha bandito un concorso pubblico per titoli ed esami, legato all’assunzione di 43 nuove figure da impiegare nell’area amministrativa. Sarà possibile presentare la candidatura fino a giovedì 11 aprile 2024 (ore 23:59).

Università di Cagliari, le posizioni aperte

Nello specifico le posizioni messe a disposizione nel bando prevedono l’impiego di:

Università di Cagliari, le competenze richieste per le posizioni aperte

Funzionario/a amministrativo/a per il Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente (1 posto):

Analisi e valutazione delle competenze dei gruppi di ricerca.

Scouting e mappatura delle opportunità di finanziamento compatibili con le esigenze dei gruppi di ricerca.

Supporto nella formazione di partenariati internazionali, utilizzando piattaforme e strumenti di ricerca di partner.

Assistenza nella stesura di proposte progettuali conforme ai bandi e regolamenti, sia interni che europei.

Supporto nella presentazione di proposte nei portali internazionali e nella costruzione di reti di partenariato.

Conoscenza della lingua inglese (livello B2 QCER).

Capacità avanzate nell’utilizzo di software informatici (Microsoft Office o equivalenti), strumenti web e email.

Competenze trasversali in gestione, programmazione, monitoraggio, progettazione, problem solving, comunicazione, collaborazione e innovazione.

Area amministrativa per le Strutture d’Ateneo (16 posti):

Conoscenza della lingua inglese (livello B1 QCER).

Capacità nell’utilizzo di software informatici (Microsoft Office o equivalenti), strumenti web e email.

Capire il Contesto Pubblico: Consapevolezza del contesto, soluzione dei problemi, consapevolezza digitale, orientamento all’apprendimento.

Interagire nel Contesto Pubblico: Comunicazione, collaborazione, orientamento al servizio, gestione delle emozioni.

Realizzare il Valore Pubblico: Affidabilità, accuratezza, iniziativa, orientamento al risultato.

Gestire le Risorse Pubbliche: Gestione dei processi, guida del gruppo, sviluppo dei collaboratori, ottimizzazione delle risorse.

Area amministrativa-gestionale (19 posti): identiche a quelle richieste per i 16 posti nell’area amministrativa, incluse le competenze trasversali nelle quattro aree sopra descritte.

Università di Cagliari, come candidarsi ai concorsi

Per candidarsi nelle posizioni aperte è possibile scaricare il bando e mettere in pratica tutte le procedure richieste sulla pagina dell’Università di Cagliari. Sarà possibile presentare la propria candidatura entro e non oltre giovedì 11 aprile 2024 (ore 23:59).

