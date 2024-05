Università di Firenze, concorso per 50 posti in ambito amministrativo: tutte le info

L'Università di Firenze ha indetto un nuovo concorso per il reclutamento di 50 unità di categoria C, posizione economica C1, nell'ambito amministrativo

L’Università di Firenze ha indetto un nuovo concorso per il reclutamento di 50 unità di categoria C, posizione economica C1, nell’ambito amministrativo. Le domande vanno inviate entro il 20 maggio e sono già fissate le date per le prove (vedi sotto )

I vincitori saranno impiegati nell’Area Servizi alla Didattica e per le Strutture di Ateneo supporteranno l’area amministrativa come collaboratori, nella programmazione e organizzazione degli studi universitari e delle relative attività didattiche, inclusi i servizi post-laurea e quelli in ambito medico. Gestiranno inoltre front e back office per docenti, personale e studenti, incluso il supporto alla carriera studentesca e l’organizzazione di eventi accademici. Ulteriori compiti includono l’istruttoria per l’accreditamento dei corsi e il supporto ai servizi di orientamento, tutorato, diritto allo studio e inclusione, oltre a stage e placement.

I requisiti

Per partecipare è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.

I candidati devono essere cittadini dell’UE o familiari di cittadini UE, o non comunitari in possesso di permesso di soggiorno, rifugiati, soggetti con protezione internazionale o sussidiaria .

Richiesti anche :

il godimento dei diritti civili e politici,

posizione regolare riguardo agli obblighi di leva per i nati fino al 1985 e

l’assenza di condanne penali che impedirebbero l’impiego pubblico.

Il concorso prevede alcune specifiche riserve di posti:

8 per i volontari delle Forze Armate,

4 per chi ha terminato il Servizio Civile Universale senza demerito e

10 per i soggetti appartenenti alle categorie protette secondo la legge 12 marzo 1999, n. 68.

I posti non occupati dalle categorie riservate saranno disponibili per altri candidati idonei.

Il concorso si articolerà in una prova preselettiva, una scritta e una orale, tutte da svolgersi telematicamente.

E’ richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti :

Normative e processi di riferimento per la didattica universitaria, in particolare il Decreto Ministeriale n. 270/2004 e la Legge n. 240/2010.

Processo di accreditamento e qualità dei corsi di studio sia pre che post lauream, secondo le normative AVA 3 e DM 1154/2021.

Normativa relativa al diritto allo studio.

Competenze digitali base, come l’utilizzo del pacchetto Microsoft Office e Google Suite.

Conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.

Prova preselettiva:

Si terrà in modalità telematica da remoto e consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla che riguarderanno sia le conoscenze richieste dal profilo sia aspetti logico-attitudinali. Questa fase si svolgerà nella settimana dal 3 al 7 giugno 2024. Le istruzioni saranno pubblicate entro il 27 maggio 2024.

Sono esonerati dalla preselettiva i candidati con disabilità uguale o superiore all’80% e i dipendenti a tempo determinato dell’Ateneo che abbiano prestato almeno 12 mesi (anche non continuativi) di servizio negli ultimi 5 anni.

Prova scritta

Accedono alla prova scritta i candidati che si sono classificati nei primi 250 posti (anche a pari merito).

La prova scritta si svolgerà in modalità telematica da remoto, e verificherà la preparazione teorica e operativa dei candidati sugli argomenti correlati al profilo di lavoro. La prova scritta è programmata per l’11 giugno 2024.

La prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 28/40.

Prova orale

La prova orale, infine, consisterà in un colloquio sulle materie d’esame, si focalizzerà anche sulle competenze trasversali, digitali e linguistiche, e si intenderà superata con un punteggio di almeno 28/40.

Concorso Università di Firenze: come partecipare

La domanda di partecipazione deve essere inviata telematicamente tramite il Portale InPA accedendo con le credenziali digitali SPI, CIE o CNS. È necessario un contributo di partecipazione di 10 euro, da versare nella stessa procedura. Le candidature si chiuderanno alle 13:00 del 20 maggio 2024.

