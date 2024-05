Concorso Università di Urbino “Carlo Bo”, 31 posti a disposizione: come candidarsi

È possibile presentare la candidatura entro e non oltre il 27 maggio 2024

L’Università di Urbino “Carlo Bo” ha aperto un concorso in cui vengono messi a disposizione 31 posti per madrelingua araba, cinese, francese, inglese, russa, spagnola, tedesca. italiana a tempo determinato per il triennio accademico 2024/2027. È possibile presentare la candidatura entro e non oltre il 27 maggio 2024.

Università di Urbino, le attività da svolgere

Coloro che verranno selezionati dovranno svolgere delle attività volte all’apprendimento delle lingue da parte delle studentesse e degli studenti, nell’ambito dei corsi e delle attività promosse per le Strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo, per il territorio e per le attività di Public Engagement:

Collaborazione volta all’apprendimento delle lingue;

Svolgimento di esercitazioni in aula ed in laboratorio;

Elaborazione e somministrazione delle prove di accertamento linguistico nonché collaborazione allo svolgimento di prove di attestazione e certificazione linguistica;

Verifiche relative all’apprendimento delle lingue;

Preparazione ed elaborazione di materiale dedicato all’apprendimento linguistico;

Attività di assistenza a studentesse e studenti mediante correzione di elaborati scritti, sostegno all’autoapprendimento, ricevimento e consulenza;

Partecipazione a progetti volti alla diversificazione, internazionalizzazione e modernizzazione dell’offerta didattica;

Partecipazione a riunioni di programmazione didattica e ad attività volte all’orientamento delle studentesse e degli studenti in entrata.

Università di Urbino, le competenze richieste

Metodologie di supporto all’insegnamento delle lingue straniere in ambito universitario per tutti i livelli del QCER;

Strategie di apprendimento di discenti adulti;

Ambito culturale di riferimento;

Uso delle tecnologie in ambito di supporto alla didattica, in particolare degli applicativi informatici e delle piattaforme di uso più comune e dei metodi di testing informatizzato;

Laboratori linguistici multimediali.

Università di Urbino, le capacità

Problem solving adeguato al profilo;

Relazione e comunicazione con pubblici diversi;

Padronanza della lingua madre e chiarezza espositiva anche in lingua italiana;

Attitudine al lavoro in team;

Flessibilità e adattamento in funzione di particolari esigenze della struttura in cui si dovrà operare;

Motivazione al ruolo da ricoprire.

Università di Urbino, requisiti di ammissione

Per l’ammissione alla selezione della lingua araba, cinese, francese, inglese, russa, spagnola e tedesca sono richiesti i seguenti titoli di studio e gli ulteriori requisiti che devono essere posseduti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione:

Laurea conseguita in base alla normativa previgente al D.M. 509/1999, ovvero Laurea (L), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo gli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004 o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere.

Madrelinguismo: sono da considerare di madrelingua i cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza.

Capacità di esprimersi nella lingua italiana per le necessità funzionali legate alle varie attività.

Per l’ammissione alla selezione della lingua italiana L2 sono richiesti i seguenti titoli di studio e gli ulteriori requisiti che devono essere posseduti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione:

Laurea conseguita in base alla normativa previgente al D.M. 509/1999, ovvero Laurea (L), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo gli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004 o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere.

Madrelinguismo: sono da considerare di madrelingua i cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza.

Certificazione come esaminatore CILS con abilitazione dal livello A2 al livello C1.

Università di Urbino, come candidarsi

