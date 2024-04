Concorso INPS 2024, cosa studiare in vista dei test e delle prove d’esame

Dalla prova selettiva allo scritto: gli strumenti per iniziare a studiare per la selezione INPS.

Concorso INPS 2024: nell’anno in corso è previsto il bando da 585 posti per diplomati (per vari profili di area B) e in molti si chiedono già cosa studiare e come prepararsi al meglio per le prove previste. Ecco tutte le informazioni che si sanno al momento sull’argomento e i suggerimenti per iniziare a perfezionare le proprie conoscenze in vista dei test.

Concorso INPS 2024, requisiti e cosa studiare

Il bando Inps è previsto dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, che prevede circa 13mila assunzioni entro quest’anno. I posti disponibili saranno 585 unità di personale di area B e per partecipare sarà sufficiente il diploma di maturità.

Concorso INPS 2024, le prove

Anche se non è ancora disponibile il bando relativo al concorso INPS 2024 per diplomati, sulla base delle altre selezioni pubbliche dell’Ente, si può dire che il concorso consisterà in:

una prova preselettiva (quiz a risposta multipla);

(quiz a risposta multipla); una o più prove scritte (sulle materie d’esame);

(sulle materie d’esame); una prova orale (sulle materie d’esame).

Cosa studiare

Anche se il bando del Concorso Inps 2024 non è ancora stato pubblicato, esistono già vari manuali che aiutano a prepararsi sulle materie delle prove. I testi comprendono anche esempi di esami già svolti, spiegazioni teoriche ed esercitazioni. Tra le materie per la prova selettiva ci sono:

Ragionamento numerico e numerico-deduttivo;

Grammatica;

Comprensione verbale;

Analogie e abbinamenti;

Ragionamento verbale e critico-verbale;

Deduzioni, negazioni, sillogismi, insiemi;

Relazioni di ordine e grandezza;

Ragionamento critico-numerico;

cultura generale;

competenze di lingua italiana e inglese;

informatica.

Il concorso INPS 2024 per diplomati prevede anche delle prove scritte e orali. Per queste il candidato dovrà studiare anche fondamenti di:

Legislazione sociale;

Diritto del lavoro;

Contabilità;

Diritto amministrativo;

Struttura e funzionamento dell’INPS;

Inglese e informatica.

Il bando

Il bando – inizialmente previsto nel 2023 e slittato al 2024 – uscirà sulla pagina del sito web dell’INPS, nella sezione ”concorsi” e poi sulla piattaforma inPa. Si dovrà fare domanda online. Ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati nella sezione Lavoro e Concorsi di QdS.it.

La selezione per dirigenti informatici INPS

A proposito di Concorsi Inps, è già attivo il bando per 7 posti per aspiranti dirigenti informatici. Anche in questo caso, si prevede una preselettiva (in caso di più di 700 candidatura, una prova scritta e una orale). Queste le materie della prova preselettiva e per la prova scritta:

abilità logiche, matematiche, numeriche, deduttive e di ragionamento;

automazione dei processi amministrativi secondo la normativa vigente;

e-Government, multicanalità e tecnologie innovative per la P.A.;

metodologie e tecnologie per la sicurezza informatica;

diritto all’accesso e diritto alla riservatezza dei dati;

piattaforme di interoperabilità della PA;

sistemi di Intelligenza Artificiale;

metodologie di progettazione e sviluppo di servizi IT;

progettazione di sistemi informativi;

basi di dati e sistemi di business intelligence.

Nella prova orale di questo concorso INPS per l’anno 2024, inoltre, l’Ente verificherà la competenza dei candidati sulle seguenti materie:

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

principi normativi in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy;

tecnologie digitali;

uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai fini gestionali;

competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione;

organizzazione e funzioni INPS;

lingua inglese;

conoscenza di piattaforma IT e strumenti informatici necessari a livello avanzato.

Di seguito un articolo con maggiori informazioni sulla selezione e su come fare domanda.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come rimanere aggiornati

Per sapere quando viene pubblicato il bando del Concorso INPS 2024 per diplomati, basta seguire il sito Inps o la Gazzetta Ufficiale dei concorsi della Repubblica Italiana. Anche su QdS.it manterremo i potenziali candidati aggiornati sullo stato della selezione.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it