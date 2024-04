INPS, al via un nuovo concorso per dirigenti: requisiti, scadenze e come fare domanda

La compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sul Portale “inPA” e sul sito dedicato

Lo scorso 26 marzo, è stato indetto il concorso INPS 2024 per 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche. Questo, garantirà ai vincitori l’assunzione a tempo indeterminato nel personale dirigenziale dell’ente.

Concorso dirigenti INPS 2024: i requisiti per poter accedere

Ma come accedere al concorso per dirigenti INPS 2024? Quali requisiti bisogna possedere? Come spiegato dal bando, per poter richiedere regolarmente l’ammissione al concorso bisogna possedere i seguenti requisiti:

essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 80 del 27 aprile 2018 almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di diploma di laurea ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;

essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

In alternativa, il diploma di laurea nelle seguenti discipline: Fisica, Informatica, Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria edile, Ingegneria elettrica, ma non solo. Per tutte le informazioni, clicca qui e visita il bando integrale.

Concorso dirigenti INPS 2024: come fare domanda

Ma come richiedere la partecipazione al concorso per dirigenti INPS 2024? Come spiegato dal bando indetto dall’Ente, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento “inPA”, raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it.

La compilazione e l’invio online della domanda, inoltre, devono essere completati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale INPS. Una volta scaduti i termini ultimi per la presentazione della domanda, il portale non permetterà più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.