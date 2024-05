Furti di cavi di rame tra Palermo e Bagheria: disagi per i treni verso Messina per due ore

Dopo circa un paio d'ore, e con non pochi disagi, la circolazione ferroviaria intorno alle 18 è tornata regolare.

Il furto di cavi di rame nei pressi della stazione ferroviaria di Palermo Brancaccio ha mandato in tilt per circa due ore la circolazione dei treni tra il capoluogo siciliano e Messina. Ritardi anche di un’ora e viaggiatori infuriati, visto che il disagio è capitato intorno dalle 15.30, proprio quando molti studenti e pendolari prendono il treno per tornare a casa dopo una giornata di scuola e di lavoro.

Intorno alle 18 il ritorno alla normalità

I tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana) si sono subito messi all’opera per risolvere il problema e hanno rapidamente scoperto che la causa del guasto elettrico alle linea non era stata un’anomalia ma un furto di cavi di rame, l’oro rosso che tanta gola fa ai ladri per il suo alto valore di mercato. Dopo circa un paio d’ore, e con non pochi disagi, la circolazione intorno alle 18 è tornata regolare. Indagini da parte della polizia ferroviaria

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI