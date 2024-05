Concorso Crea 2024: 5 posti per collaboratori tecnici, basta il diploma

Disponibili 5 posti a tempo determinato, contratto prorogabile: ecco i requisiti.

Concorso Crea 2024: il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ha avviato un bando da 5 posti per collaboratori tecnici.

Ecco tutte le informazioni utili su requisiti, condizioni di lavoro e modalità di partecipazione.

Concorso Crea 2024, 5 posti

La selezione pubblica, per titoli e colloquio, prevede l’assunzione di 5 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato (6 mesi) e pieno. L’Ente è alla ricerca di personale idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico di enti di ricerca (VI livello) nel centro di Ricerca Difesa e Certificazione del Crea.

Il lavoro si svolgerà nella sede di Bologna. Le risorse assunte dovranno occuparsi di:

Attività di controllo e certificazione delle sementi;

Pianificazione e gestione agronomica delle prove d’iscrizione al Registro Varietale Nazionale e delle prove di post-controllo delle sementi;

Applicazione dei protocolli ufficiali nell’esecuzione dei rilievi morfo-fisiologici delle piante; raccolta ed elaborazione dati sperimentali;

Predisposizione dei protocolli istitutivi e dei rapporti finali delle prove varietali ufficiali.

Requisiti

Per partecipare al concorso CREA 2024 da 5 posti gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, Ue o equiparate per legge;

Età compresa tra i 18 e i 65 anni;

Godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini stranieri, nel Paese di provenienza. Eventualmente indicare i motivi del mancato godimento);

Idoneità fisica all’impiego;

Assenza di cause ostative all’accesso;

Non essere esclusi dall’elettorato attivo;

Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dalla pubblica amministrazione per motivi disciplinari o insufficiente rendimento;

Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano il rapporto d’impiego con la PA;

Essere in regola con gli obblighi militari (se previsti);

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità) ed equivalenti.

Specializzazioni richieste: studi o attività lavorativa attinenti alle mansioni richieste; conoscenza della lingua inglese; conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi.

Concorso Crea 2024, scadenza bando

C’è tempo fino al 24 giugno 2024, 30 giorni dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie concorsi – per fare domanda di partecipazione online.

Come partecipare

Per partecipare al concorso CREA serve una PEC e bisogna fare domanda attraverso la piattaforma informatica Crea Demetra raggiungibile al seguente link: https://concorsi.crea.gov.it/webapp/concorsi. Per ulteriori info, il bando di concorso è disponibile – oltre che in basso – sul sito CREA nella sezione “Concorsi e bandi” e “Bandi a tempo determinato”.

