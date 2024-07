Concorso Marina Militare 2024 per 212 posti: come presentare la candidatura

È possibile presentare la domanda entro e non oltre il 27 luglio 2024

È stato indetto il Concorso Marina Militare 2024 per Allievi Ufficiali, finalizzato all’ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) e di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP). I posti messi a disposizione sono 212. È possibile presentare la domanda entro e non oltre il 27 luglio 2024.

Concorso Marina Militare 2024, i requisiti per partecipare

Aver compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 23° anno di età alla data di scadenza del bando per il concorso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento;

Essere in possesso della cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una P.A., licenziati dal lavoro alle dipendenze di P.A. a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico fisica;

Se candidati di sesso maschile, non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore;

Non essere stati condannati per delitti non colposi come specificato nel bando;

Se militari, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione;

Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

Aver tenuto condotta incensurabile;

Non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

Se partecipano al concorso per l’ammissione ai corsi AUPC: non essere stati espulsi da corsi per Allievi Ufficiali Piloti o Navigatori di una delle Forze Amate o dell’Arma dei Carabinieri o dei Corpi Armati dello Stato;

Non essere già in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata, o trovarsi nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata, salvo i candidati che partecipino al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del bando;

Titolo di studio (diploma, laurea, abilitazione, ove richiesta) come specificato sul bando.

Concorso Marina Militare 2024, cosa prevede

La selezione dei concorrenti sarà espletata mediante le seguenti fasi:

Una prova scritta di ragionamento logico comune a tutti i concorsi, che avrà luogo nella sede di Ancona, indicativamente nella seconda metà del mese di luglio 2024;

Una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi AUPC. La prova si svolgerà presso l’Accademia Navale di Livorno, indicativamente nel mese di settembre 2024;

per i partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi AUPC. La prova si svolgerà presso l’Accademia Navale di Livorno, indicativamente nel mese di settembre 2024; Accertamenti psico-fisici, che si terranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare, via delle Palombare, 3 67127 Ancona, indicativamente a partire dal mese di settembre 2024;

Accertamento attitudinale.

Prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso strutture sportive nella sede di Ancona o presso le strutture sportive di F.A. a La Spezia;

Ulteriori accertamenti sanitari;

Accertamento dell’idoneità psico fisica al volo solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso AUPC, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a); comma 1. Convocazione presso un Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, indicativamente tra l’ultima decade del mese di settembre e la prima decade del mese di ottobre 2024;

Accertamento dell’idoneità psico fisica, prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticità per l’impiego nella componente subacquea, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale, del ruolo speciale, di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera d) numero 3. Convocazione nel mese di settembre/ottobre 2024 presso Marinferm La Spezia;

Accertamento dell’idoneità psico fisica specifica per l’impiego nella componente incursori,

solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore (Forze speciali) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2). Convocazione indicativamente nel mese di ottobre 2024, presso Marinferm La Spezia.

solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore (Forze speciali) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2). Convocazione indicativamente nel mese di ottobre 2024, presso Marinferm La Spezia. Valutazione dei titoli.

Concorso Marina Militare 2024, come candidarsi

Le domande di partecipazione al bando di concorso 2024 per Allievi Ufficiali della Marina Militare devono essere presentare entro il 27 luglio 2024 mediante l’apposita procedura telematica, disponibile sul portale dei concorsi online del Ministero della Difesa raggiungibile da questa pagina. I concorrenti devono avere credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d’ identità elettronica (CIE).

