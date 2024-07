Concorso Agenzia Entrate Funzionari Risorse Umane: tutti i dettagli

La prova scritta del concorso per l’assunzione di 148 funzionari gestionali per l'AdE avrà luogo dal 23 al 27 settembre 2024

La prova scritta del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 148 funzionari gestionali per l’Agenzia delle Entrate avrà luogo dal 23 al 27 settembre 2024. La distribuzione dei candidati avverrà su più sedi decentrate a livello nazionale, in base alla residenza dichiarata. É stato reso noto il numero di domande di partecipazione pervenute per il concorso Agenzia delle Entrate 2024 per 148 Funzionari Risorse Umane. L’AdE ha fatto sapere che sono arrivate ben 34.618 domande suddivise tra le diverse sedi disponibili. Inizialmente erano disponibili 80 posti, famiglia professionale funzionario gestionale, da destinare ai processi diselezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Recentemente sono stati aumentati fino ad arrivare a 148, qui l’avviso ufficiale. Sì, è prevista l’assunzione a tempo indeterminato.

Quali sono le attività principali svolte dai Funzionari Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate?

I Funzionari Risorse Umane svolgono attività complesse e altamente specialistiche nell’ambito della gestione delle risorse umane.

Le principali attività includono:

– Gestione delle rilevazioni del fabbisogno formativo del personale.

– Progettazione e gestione delle attività di selezione e sviluppo professionale, utilizzando strumenti come assessment center e development center.

– Cura dei sistemi e dei processi di valutazione del personale.

Ripartizione dei posti e sedi di lavoro

La sede di lavoro in ciascuna Regione è la relativa Direzione Regionale, presso il capoluogo di Regione.

Il numero dei posti è così ripartito:

Direzione Regionale/Centrale Posti Disponibili Direzione Regionale Abruzzo 6 Direzione Regionale Basilicata 4 Direzione Regionale Calabria 6 Direzione Regionale Campania 6 Direzione Regionale Emilia-Romagna 7 Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia 4 Direzione Regionale Lazio 11 Direzione Regionale Liguria 6 Direzione Regionale Lombardia 12 Direzione Regionale Marche 6

La selezione

La procedura di selezione prevede le seguenti fasi:

a) prova scritta;

b) prova orale.

La Commissione d’esame forma le graduatorie di merito secondo il punteggio finale, espresso in sessantesimi e dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta e nella prova orale.

In cosa consiste la prova scritta?

La prova scritta del Concorso Agenzia Entrate 2024 per Funzionari Risorse Umane consiste in una serie di quesiti a risposta multipla.

Questi quesiti sono volti ad accertare la conoscenza dei candidati nelle seguenti materie:

a) Teoria dell’organizzazione e dei sistemi gestionali di risorse umane.

b) Sistemi di misurazione e valutazione della performance e del performance management.

c) Reclutamento, selezione e sviluppo del personale.

d) Progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi, inclusi i metodi e le tecniche di formazione.

e) Rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

f) Elementi di statistica.

La prova scritta è valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio di almeno 21/30 e che rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti disponibili. I candidati che ottengono lo stesso punteggio dell’ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi alla prova orale.

Le modalità, le date di svolgimento della prova scritta e i requisiti della eventuale strumentazione tecnica saranno pubblicati il giorno 20 giugno 2024.

Cosa prevede la prova orale?

La Commissione di esame sottopone i candidati alla prova orale per valutarne la preparazione professionale, le attitudini, le motivazioni anche con l’assistenza di personale esperto nella selezione del personale. La prova orale verterà sulle materie della prova scritta.

Durante la prova orale si procede anche all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese in ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7.4

Alla prova orale è attribuito un punteggio massimo di 30/30 e si intende superata con la votazione di almeno 21/30.

Quando si terrà la prova scritta?

Avrà luogo nella settimana dal 23 al 27 settembre 2024 e si svolgerà su più sedi decentrate a livello nazionale.

La distribuzione dei candidati avverrà su più sedi decentrate a livello nazionale, in base alla residenza dichiarata. Il diario e le sedi d’esame saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 4 settembre 2024.

