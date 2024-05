Concorso all’Oasi di Troina, 26 posti a tempo indeterminato: bando, requisiti, domande

Maxi concorso all’Oasi di Troina, uno dei centri ospedalieri privati più noti della Sicilia: sono disponibili 26 posti da dirigente medico, in varie discipline, tutti a tempo pieno e indeterminato.

Ecco i profili ricercati, i requisiti per l’accesso alla selezione pubblica e le modalità di partecipazione.

Concorso Oasi di Troina 2024, 26 posti per dirigenti medici

L’IRCCS Associazione Oasi Maria Santissima di Troina è alla ricerca di 26 dirigenti medici. In particolare, sono disponibili:

due posti di dirigente medico – disciplina medicina interna ;

; tre posti di dirigente medico – disciplina geriatra ;

; due posti di dirigente medico – disciplina cardiologia ;

; tre posti di dirigente medico – disciplina neurologia ;

; tre posti di dirigente medico – disciplina neuropsichiatria infantile ;

; tre posti di dirigente medico – disciplina pediatria ;

; due posti di dirigente medico – disciplina anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore;

tre posti di dirigente medico – disciplina medicina fisica e riabilitativa ;

; due posti di dirigente medico – disciplina genetica medica ;

; due posti di dirigente medico – disciplina igiene e medicina preventiva;

preventiva; un posto di dirigente medico – disciplina ORL – foniatria.

Requisiti

Per partecipare al concorso dell’Oasi di Troina per dirigenti medici, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, in un Paese Ue o altre equiparate per legge;

Idoneità alle mansioni da svolgere;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non aver riportato condanne penali;

Laurea in medicina e chirurgia;

Specializzazione nella disciplina per la quale si presenta domanda (ammessi, con riserva e in graduatoria separata, gli specializzandi dal secondo anno);

Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi.

Come partecipare

Per partecipare al concorso per 26 posti per dirigenti medici dell’Oasi di Troina bisogna inviare domanda nei tempi prestabiliti esclusivamente tramite PEC all’indirizzo oasi.risorseumane@pec.it, indicando come oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per…” e specificando il nome della disciplina per Dirigente Medico per cui si intende concorrere.

Scadenza bando di concorso all’Oasi di Troina

Per fare domanda di partecipazione c’è tempo fino alle ore 12 del 23/6/2024, 30esimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale – serie concorsi – della Repubblica Italiana.

Ulteriori info sono disponibili nel bando di concorso, sul sito ufficiale dell’Ente e anche in basso.

