Concorso Polizia di Stato, 18 posti per commissari tecnici ingegneri: il bando

Selezione pubblica per titoli ed esami con scadenza l'8 aprile 2024: ecco come fare domanda.

Ancora attivo il bando di concorso della Polizia di Stato per l’assunzione di 18 commissari tecnici ingegneri. Si tratta di una selezione pubblica per titoli ed esami, con scadenza all’8 aprile 2024.

Ecco tutti i requisiti e le informazioni utili per fare domanda.

Concorso per ingegneri della Polizia di Stato, 18 posti

La Polizia di Stato è alla ricerca di 18 commissari tecnici ingegneri, distinti nelle seguenti categorie:

Settore Polizia Scientifica : 3 posti;

: 3 posti; Settore Telematica : 3 posti;

: 3 posti; Settore Motorizzazione : 6 posti;

: 6 posti; Settore Accasermamento: 6 posti.

Ci sono 4 posti riservati al personale della Polizia di Stato in possesso della laurea richiesta dal bando di concorso. In più, 4 posti sono per figli o coniuge superstite di un membro delle Forze armate deceduto in servizio o per cause di servizio – purché in possesso dei requisiti – e un posto a chi ha conseguito il diploma di maturità al Centro Studi di Fermo.

Requisiti

Per partecipare al concorso della Polizia di Stato per l’assunzione di 18 commissari tecnici ingegneri, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

qualità condotte previste dalla legge;

non aver compiuto il 32esimo anno di età. Tale limite di età cambia – e aumenta fino a un massimo di 3 anni – in base al servizio militare prestato. Si prescinde dal limite di età per il personale della Polizia di Stato, mentre per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile l’età massima per partecipare al concorso è 35 anni;

idoneità fisica, psichica e attitudinale;

Laurea in una delle classi sotto indicate.

Settore Polizia Scientifica: informatica (LM-18, 23/S), ingegneria dell’automazione (LM-25, 29/S), ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27, 30/S), ingegneria elettronica (LM-29, 32/S), ingegneria informatica (LM-32, 35/S), sicurezza informatica (LM-66, 23/S). Settore Telematica: informatica (LM-18, 23/S), ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27, 30/S), ingegneria elettronica (LM-29, 32/S), ingegneria informatica (LM-32, 35/S), sicurezza informatica (LM-66, 23/S). Settore Motorizzazione: ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20, 25/S), ingegneria dell’automazione (LM-25, 29/S), ingegneria elettrica (LM-28, 31/S), ingegneria meccanica (LM-33, 36/S). Settore Accasermamento: architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), architettura e ingegneria edile 4/S, ingegneria civile (LM-23, 28/S), ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria della sicurezza (LM-26).

Come partecipare

Per fare domanda di partecipazione al concorso della Polizia di Stato per aspiranti commissari tecnici ingegneri bisogna seguire la procedura telematica entro i termini previsti (dalla mezzanotte del 9 marzo 2024 alle 23.59 dell’8 aprile 2024). La domanda va presentata esclusivamente online seguendo la procedura presente all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it e accedendo mediante SPID o Carta d’identità elettronica.

Ulteriori informazioni utili nel bando disponibile sul sito della Polizia di Stato.

Altri concorsi attivi alla Polizia di Stato

Ad aprile 2024 è attivo un altro concorso della Polizia di Stato tra le varie selezioni pubbliche.

Fiamme Oro, per atleti (scadenza 2 aprile)

