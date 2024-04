Concorsi pubblici di aprile 2024, la guida con l’elenco dei bandi attivi

Dalla sanità all'università, dalla Sicilia al Nord Italia: tanti i bandi da tenere d'occhio nel mese di aprile.

Tutto ciò che c’è da sapere sui concorsi pubblici di aprile 2024: i principali bandi attivi e in scadenza, le date e le informazioni per fare domanda.

L’elenco, naturalmente, è in costante aggiornamento.

Concorsi pubblici di aprile 2024, elenco e scadenze

Di seguito l’elenco dei principali concorsi pubblici attivi e con scadenza ad aprile 2024 (indicata tra parentesi).

Concorso pubblico per 2.568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria (scadenza 10 aprile 2024). Sulla selezione attivata dal Ministero della Giustizia, rimandiamo a un articolo di QdS.it con bando e informazioni utili.

In scadenza anche il concorso pubblico per la selezione di 1.330 allievi marescialli nella Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2024/2025 (scadenza 6 aprile 2024).

Concorso per l’ammissione al 27° corso biennale (2024-2026) per 137 allievi marescialli dell’Esercito (Scadenza 26 aprile 2024).

dell’Esercito (Scadenza 26 aprile 2024). Concorso all’Azienda Zero di Padova, tre bandi attivi per tecnici sanitari e dirigenti medici con scadenze tra il 4 e il 25 aprile). Anche l’azienda Zero di Torino assume: c’è un bando per 37 assistenti tecnici con scadenza il 4 aprile 2024.

90 posti da infermiere a disposizione all’ospedale Valduce di Como (scadenza al 21 aprile 2024).

Agenzia delle Entrate, concorso per l’assunzione di 50 funzionari della famiglia professionale ICT (scadenza 24 aprile 2024).

Regione Emilia-Romagna : è attivo un bando per l’assunzione di 28 funzionari tecnici (scadenza 30 aprile 2024).

: è attivo un bando per l’assunzione di 28 funzionari tecnici (scadenza 30 aprile 2024). FORMEZ PA : il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste aveva indetto un concorso per la selezione di 88 unità di personale. Il 26 marzo scorso, il Ministero ha annunciato la riapertura parziale del bando per 23 posti (scadenza il 26 aprile 2024).

: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste aveva indetto un concorso per la selezione di 88 unità di personale. Il 26 marzo scorso, il Ministero ha annunciato la riapertura parziale del bando per 23 posti (scadenza il 26 aprile 2024). Concorso Fiamme Oro della Polizia di Stato (scadenza il 2 aprile 2024).

Sempre nell’ambito della Polizia di Stato, è attivo un bando di concorso pubblico per la selezione di 18 commissari tecnici ingegneri (scadenza 8 aprile 2024).

è attivo un bando di concorso pubblico per la selezione di (scadenza 8 aprile 2024). Concorso “ Fiamme Azzurre “, corpo della Polizia Penitenziaria (scadenza 17 aprile 2024);

“, corpo della Polizia Penitenziaria (scadenza 17 aprile 2024); Concorso Asl Napoli 3 Sud (bandi attivi con scadenza tra l’11 e il 18 aprile);

Concorsi all’Arma: selezione per 12 Tenenti nel ruolo Forestale dei carabinieri (scadenza 27 aprile).

Concorso all’Università di Napoli Federico II, 62 posti per professori universitari (scadenza 18 aprile 2024).

Concorsi pubblici di aprile 2024 in Sicilia

Bandi di concorso attivi in Sicilia ad aprile 2024, ecco l’articolo con l’elenco. Tra i bandi anche diverse selezioni nelle università dell’isola e anche un concorso per aspiranti agenti di polizia locale.

Come visualizzare i bandi

Per visualizzare i bandi dei concorsi attivi o in scadenza ad aprile 2024, basta andare sul sito dell’Ente di riferimento (quello che assume) o sulla scheda inPa di riferimento. Nel bando, si ricorda, vengono indicate sia le modalità di partecipazione che i requisiti e le scadenze per fare domanda, nonché informazioni importanti sulle prove d’esame.

Rimanere aggiornati sulle selezioni

Un metodo utile per avere informazioni sui bandi usciti è il sito del Ministero dell’Interno dedicato ai concorsi, che permette anche di selezionare la regione o la categoria di riferimento e cercare i bandi attivi e in scadenza in qualsiasi momento.

