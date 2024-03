Concorso polizia locale in Sicilia, 4 posti a disposizione a Lampedusa: il bando

Si cercano agenti stagionali a Lampedusa e Linosa: ecco i requisiti e come partecipare.

Nuovo concorso attivo per aspiranti agenti di polizia locale: il Comune di Lampedusa e Linosa (AG) è alla ricerca di agenti di polizia locale, area degli istruttori, a tempo determinato. I posti sono 4.

La valutazione è per titoli e colloquio.

Concorso polizia locale a Lampedusa

Il Comune di Lampedusa e Linosa annuncia il concorso pubblico per la copertura di 4 posti, a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato per aspiranti agenti di polizia locale stagionali, ex profilo professionale di Istruttore di Vigilanza categoria C, posizione economica C/1.

Si specifica che l’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne. Le mansioni degli agenti assunti saranno quelle corrispondenti alla categoria C amministrativa di inquadramento. Un posto è riservato a militari volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demeriti o durante il periodo di ferma e dei volontari in servizio permanente.

Concorso polizia locale a Lampedusa, la scadenza

La scadenza è fissata alle 23.59 del 3 aprile 2024, cioè il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale inPa.

Requisiti

Per accedere al concorso di polizia locale in questione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di Maturità ;

; Cittadinanza italiana o equiparata. Eventuali cittadini non italiani e non titolari dello status di rifugiato/protezione sussidiaria dovrà anche avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e godere dei diritti civili e politici, oltre agli altri requisiti previsti dal bando;

italiana o equiparata. Eventuali cittadini non italiani e non titolari dello status di rifugiato/protezione sussidiaria dovrà anche avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e godere dei diritti civili e politici, oltre agli altri requisiti previsti dal bando; Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

Età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo.

non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo. Non essere stati dichiarati decaduti, destituiti o licenziati da un pubblico impiego;

Non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione o il mantenimento del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

Godimento dei diritti civili e politici ;

; Posizione regolare con eventuali obblighi militari;

Non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

idoneità psico-fisica ;

; Certificazione per la conoscenza dell’uso di apparecchiature o applicazioni informatiche più diffuse;

più diffuse; Certificazione per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese ;

; Abilitazione a condurre veicoli di cui alla patente di guida di categoria B.

Come partecipare

Gli aspiranti agenti di polizia locale possono presentare domanda di partecipazione al concorso indetto dal Comune di Lampedusa e Linosa tramite il portale “inPA“. Si può accedere con SPID, carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi o credenziali eIDAS.

Immagine di repertorio