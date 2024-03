Concorsi Polizia Locale: ecco i bandi attivi a marzo 2024 e i posti disponibili

Oltre 40 bandi in tutta Italia per aspiranti agenti di polizia locale, a tempo determinato e indeterminato: le informazioni utili.

Concorsi Polizia Locale a marzo 2024: ecco tutti i bandi attivi in varie città d’Italia, il numero di posti disponibili e le informazioni utili per partecipare.

Alla data 11 marzo 2024, sono attivi complessivamente 47 bandi per un totale di 175 posti per il ruolo di agente di polizia locale e professioni assimilate.

Se ti interessa, puoi leggere anche l’articolo sui principali concorsi pubblici attivi a marzo 2024.

Concorsi Polizia Locale a marzo 2024, i bandi attivi

Sono attivi 47 concorsi per aspiranti agenti di polizia locale in tutta Italia, nello specifico nelle seguenti città:

Terni : 20 posti per istruttore di vigilanza con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (Area Istruttori del vigente CCNL del comparto Funzioni locali): uno è riservato a militari volontari delle forze armate.

: 20 posti per istruttore di vigilanza con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (Area Istruttori del vigente CCNL del comparto Funzioni locali): uno è riservato a militari volontari delle forze armate. Città Metropolitana di Torino: concorso per l’assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di 15 agenti di polizia locale.

Villasimius : selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 7 mesi di 12 Istruttori di polizia locale da assegnare al servizio Polizia locale.

: selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 7 mesi di 12 Istruttori di polizia locale da assegnare al servizio Polizia locale. Udine : concorso pubblico, per esami, per 10 posti da agente di polizia locale, categoria PLA1, a tempo pieno e indeterminato. Cinque posti vanno ai volontari delle Forze armate.

: concorso pubblico, per esami, per 10 posti da agente di polizia locale, categoria PLA1, a tempo pieno e indeterminato. Cinque posti vanno ai volontari delle Forze armate. Porto San Giorgio : avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di massimo 9 unità con profilo di “ Istruttore di vigilanza – Agente di Polizia Locale ” – Area “Istruttori”.

: avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di massimo 9 unità con profilo di “ ” – Area “Istruttori”. Jesolo : concorso pubblico per esami per individuare 9 idonei all’assunzione a tempo determinato, a carattere stagionale, con il ruolo di “istruttore di polizia locale”, area degli istruttori.

: concorso pubblico per esami per individuare 9 idonei all’assunzione a tempo determinato, a carattere stagionale, con il ruolo di “istruttore di polizia locale”, area degli istruttori. Caorle : 6 posti (uno riservato a operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito) per l’assunzione di personale – a tempo pieno e determinato – per istruttori di polizia locale, area degli istruttori.

: 6 posti (uno riservato a operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito) per l’assunzione di personale – a tempo pieno e determinato – per istruttori di polizia locale, area degli istruttori. Sirmione : 5 posti per agenti di polizia locale – area istruttori – a tempo pieno e determinato.

: 5 posti per agenti di polizia locale – area istruttori – a tempo pieno e determinato. Consorzio Marche Polizia locale e servizi : concorso per l’assunzione straordinaria a tempo determinato e parziale di agenti di polizia locale, area degli istruttori, (ex categoria C);

: concorso per l’assunzione straordinaria a tempo determinato e parziale di agenti di polizia locale, area degli istruttori, (ex categoria C); Monfalcone : concorso per l’assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di 4 agenti di polizia locale, categoria PLA.

: concorso per l’assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di 4 agenti di polizia locale, categoria PLA. Riccione : concorso, per soli esami, per 4 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno per il ruolo di istruttore di polizia locale. Un posto è riservato ai volontari delle forze armate.

: concorso, per soli esami, per 4 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno per il ruolo di istruttore di polizia locale. Un posto è riservato ai volontari delle forze armate. Brescia : concorso per 4 ausiliari del traffico;.

: concorso per 4 ausiliari del traffico;. Imperia : concorso per 4 agenti di polizia municipale (ex cat. C), a tempo pieno e indeterminato.

: concorso per 4 agenti di polizia municipale (ex cat. C), a tempo pieno e indeterminato. Pontecagnano Faiano : concorso per 4 istruttori di polizia locale, riapertura del bando per le domande (fino al 25 marzo 2024).

: concorso per 4 istruttori di polizia locale, riapertura del bando per le domande (fino al 25 marzo 2024). Garda : 4 posti a tempo pieno e determinato.

: 4 posti a tempo pieno e determinato. Assisi : selezione (per soli esami, con eventuale preselezione) per 4 aspiranti agenti ex cat. C a tempo pieno e indeterminato.

: selezione (per soli esami, con eventuale preselezione) per 4 aspiranti agenti ex cat. C a tempo pieno e indeterminato. Gemona del Friuli : 3 posti, uno al Comune di Gemona del Friuli e 2 posti a Tarcento (uno riservato a volontari delle forze armate).

: 3 posti, uno al Comune di Gemona del Friuli e 2 posti a Tarcento (uno riservato a volontari delle forze armate). San Donato Milanese : 3 posti a tempo pieno e indeterminato per agenti ex cat. C.

: 3 posti a tempo pieno e indeterminato per agenti ex cat. C. Cornaredo : 3 posti a tempo pieno e indeterminato.

: 3 posti a tempo pieno e indeterminato. San Michele al Tagliamento : concorso per 3 istruttori profilo agente di polizia locale. Tempo pieno e indeterminato.

: concorso per 3 istruttori profilo agente di polizia locale. Tempo pieno e indeterminato. Quarto : si cercano 3 istruttori di vigilanza a tempo pieno e indeterminato.

: si cercano 3 istruttori di vigilanza a tempo pieno e indeterminato. Casalmaggiore : concorso per un agente di polizia locale a Casalmaggiore e uno a Viadana, a tempo pieno e indeterminato.

: concorso per un agente di polizia locale a Casalmaggiore e uno a Viadana, a tempo pieno e indeterminato. Portogruaro : 2 posti.

: 2 posti. Provincia di Bergamo : concorso pubblico per 2 agenti di polizia locale (ex cat. C) a tempo pieno e determinato (massimo 9 mesi, salvo proroga). Un posto è riservato ai volontari delle forze armate.

: concorso pubblico per 2 agenti di polizia locale (ex cat. C) a tempo pieno e determinato (massimo 9 mesi, salvo proroga). Un posto è riservato ai volontari delle forze armate. Terranuova Bracciolini : 2 posti, tempo pieno e indeterminato.

: 2 posti, tempo pieno e indeterminato. Cernusco sul Naviglio : 2 posti, uno riservato a volontari delle forze armate o in ferma prefissata quadriennale, a tempo pieno e indeterminato.

: 2 posti, uno riservato a volontari delle forze armate o in ferma prefissata quadriennale, a tempo pieno e indeterminato. Adro : 2 posti a tempo pieno e indeterminato.

: 2 posti a tempo pieno e indeterminato. Casaleone : 2 posti a tempo pieno e indeterminato.

: 2 posti a tempo pieno e indeterminato. San Nicola Arcella : 2 posti per istruttore di vigilanza, a tempo parziale (18 ore) e indeterminato.

: 2 posti per istruttore di vigilanza, a tempo parziale (18 ore) e indeterminato. Rieti : concorso per due istruttori di vigilanza (uno riservato a volontari delle forze armate).

: concorso per due istruttori di vigilanza (uno riservato a volontari delle forze armate). Recanati : concorso per 2 agenti di polizia locale, a tempo determinato.

: concorso per 2 agenti di polizia locale, a tempo determinato. Maddaloni : 2 posti, concorso per titoli ed esami.

: 2 posti, concorso per titoli ed esami. Castelbellino : 2 posti a tempo pieno e indeterminato.

: 2 posti a tempo pieno e indeterminato. San Giorgio La Molara : 2 posti per istruttore di vigilanza, a tempo pieno e indeterminato.

: 2 posti per istruttore di vigilanza, a tempo pieno e indeterminato. Mira : 2 posti a tempo pieno e indeterminato.

: 2 posti a tempo pieno e indeterminato. Suzzara : concorso, per esami, per due posti da agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato.

: concorso, per esami, per due posti da agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato. Albissola Marina : concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore amministrativo con mansioni prevalenti di ausiliario del traffico e messo comunale da assegnare al settore vigilanza e polizia locale.

: concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore amministrativo con mansioni prevalenti di ausiliario del traffico e messo comunale da assegnare al settore vigilanza e polizia locale. Paullo : un posto per istruttore di vigilanza, a tempo pieno e indeterminato.

: un posto per istruttore di vigilanza, a tempo pieno e indeterminato. Cornate d’Adda : un posto a tempo pieno e indeterminato.

: un posto a tempo pieno e indeterminato. Domodossola : concorso per un posto da agente locale con arma di servizio.

: concorso per un posto da agente locale con arma di servizio. Monte Argentario : un posto a tempo determinato per un istruttore di vigilanza.

: un posto a tempo determinato per un istruttore di vigilanza. Cuveglio : un posto per funzionario di polizia locale.

: un posto per funzionario di polizia locale. Norbello : concorso per esami per un istruttore di polizia locale a tempo parziale (18 ore) e indeterminato.

: concorso per esami per un istruttore di polizia locale a tempo parziale (18 ore) e indeterminato. Gabicce Mare : un posto per istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato.

: un posto per istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato. San Nicola Arcella : un posto per istruttore di vigilanza a tempo determinato e parziale.

: un posto per istruttore di vigilanza a tempo determinato e parziale. Caronno Varesino : un posto per agente locale, tempo pieno e indeterminato.

: un posto per agente locale, tempo pieno e indeterminato. Fiorano Al Serio: un posto ex cat. C, a tempo pieno e indeterminato.

Concorsi di polizia locale di marzo 2024, le scadenze

Fiorano Al Serio: 11 marzo 2024;

Suzzara: 11 marzo 2024;

Quarto: 12 marzo 2024;

Jesolo: 13 marzo 2024;

Provincia di Bergamo: scadenza 14 marzo;

Riccione: 14 marzo 2024;

Brescia: 14 marzo 2024;

Maddaloni: 15 marzo 2024;

Garda: 15 marzo 2024;

Rieti: 16 marzo 2024;

Porto San Giorgio: 17 marzo 2024;

San Giorgio La Molara: 17 marzo 2024;

San Nicola Arcella: 18 marzo 2024;

Consorzio Marche Polizia locale e servizi: 18 marzo 2024;

Villasimius: 18 marzo 2024;

Terni: 19 marzo 2024;

Monte Argentario: 19 marzo 2024;

Monfalcone: 19 marzo 2024;

Castelbellino: 20 marzo 2024;

Assisi: 20 marzo 2024;

Recanati: 20 marzo 2024;

Gemona del Friuli: 21 marzo 2024;

San Donato Milanese: 21 marzo 2024;

Città Metropolitana di Torino: 21 marzo 2024;

Caorle: 21 marzo 2024;

Cuveglio: 22 marzo 2024;

Sirmione: 22 marzo 2024;

Imperia: 22 marzo 2024;

Cernusco sul Naviglio: 23 marzo 2024;

Udine: 23 marzo 2024;

Pontecagnano Faiano: 25 marzo 2024;

Norbello: 26 marzo 2024;

Albissola Marina: 27 marzo 2024;

Casaleone: 29 marzo 2024;

Cornate d’Adda: 29 marzo 2024;

Domodossola: 30 marzo 2024;

Terranuova Bracciolini: 30 marzo 2024;

Gabicce Mare: 2 aprile 2024;

Caronno Varesino: 3 aprile 2024;

Portogruaro: 5 aprile 2024;

Casalmaggiore: 6 aprile 2024;

Paullo: 6 aprile 2024;

Cornaredo: 8 aprile 2024;

San Michele al Tagliamento: 8 aprile 2024;

Adro: 8 aprile 2024;

San Nicola Arcella: 8 aprile 2024;

Mira: 8 aprile 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come visualizzare i bandi

I bandi sono disponibili:

Sul sito del Ministero dell’Interno , nel portale dedicato ai concorsi;

, nel portale dedicato ai concorsi; Sul portale InPa ;

; Sui siti dei Comuni e degli Enti che propongono i concorsi.

Come partecipare

I bandi contengono anche requisiti specifici e modalità di partecipazione: in genere, per le selezioni pubbliche, le procedure di presentazione della domanda sono online e si richiedo SPID/CIE e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). I concorsi per agenti di polizia locale attivi a marzo 2024 sono per lo più riservati a diplomati, ma ad alcuni si può partecipare con la sola licenza media: tra questi, quello di Brescia e quello di Albissola Marina.

Immagine di repertorio