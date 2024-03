Concorso Agenti Polizia Locale a Torino, 15 posti a tempo indeterminato: ecco come partecipare

È possibile partecipare entro il 21 Marzo 2024

La Città Metropolitana di Torino ha bandito un nuovo concorso per Agenti di Polizia Locale, con 15 posti a tempo indeterminato disponibili per candidati in possesso di un diploma. È possibile partecipare entro il 21 Marzo 2024.

Concorso Agenti Polizia Locale, le mansioni

Le mansioni da svolgere sono le seguenti:

Vigilanza, educazione, prevenzione, contrasto e repressione delle violazioni relative alle discipline regolanti le funzioni delegate dalla Regione Piemonte in materia di caccia e di pesca, attività inerenti la fauna selvatica, assetto forestale, patrimonio escursionistico, sicurezza degli sport montani, tutela animali d’affezione (elenco non esaustivo);

Espletamento degli incombenti procedurali derivanti dall’attività di vigilanza;

Attività operative nell’ambito dei piani e dei programmi di gestione faunistico ambientale;

Effettuazione di recuperi ittici;

Interventi ed eventuali recuperi della fauna selvatica in difficoltà;

Coordinamento della vigilanza volontaria ittica e venatoria;

Gestione operativa dell’armeria e dei beni sequestrati;

Controllo ed intervento sugli esemplari di fauna selvatica oggetto di piani di contenimento;

Recepimento delle segnalazioni relative alle problematiche correlate alla presenza delle specie oggetto di piani di controllo, mettendo in atto gli opportuni accertamenti.

Concorso Agenti Polizia Locale, requisiti per partecipare

Per partecipare è necessario possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado (durata quinquennale). Inoltre è richiesto il possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità.

Risulta necessario inoltre

Non essere stati espulsi dalle forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;

Assenza di impedimenti al porto e all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza oppure di aver dichiarato la rinuncia.

Concorso Agenti Polizia Locale, come inviare domanda e dove scaricare il bando

La domanda di partecipazione al concorso della Città Metropolitana di Torino per agenti di polizia locale deve dunque essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il sito inPA.

Per poter partecipare avrai bisogno di:

Lo SPID;

Una PEC intestata a te

Inoltre, prima d’inoltrare la domanda di partecipazione leggi con attenzione il bando e qualsiasi altra comunicazione riportata sulla pagina ufficiale. È possibile partecipare entro le ore 12 del 21 Marzo 2024.