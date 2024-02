Concorso per il reclutamento di VFP4 2024, oltre 3mila posti per Esercito, Marina e Aeronautica

Il bando che mette a disposizione 3580 posti per Esercito, Marina e Aeronautica: ecco chi può partecipare e quando presentare la domanda.

Tra i concorsi pubblici attivi c’è il Concorso per il reclutamento di VFP4 2024: è stato pubblicato un bando per 3580 posti per Esercito, Marina e Aeronautica. Ecco tutti i dettagli, come partecipare, i requisiti e i testi per prepararsi al meglio.

Concorso VFP4 Esercito 2024, il bando

Il bando del concorso – datato 1 febbraio 2024 – è disponibile sul sito ufficiale del Ministero della Difesa e prevede il “reclutamento di 3.580 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, in congedo per fine ferma”.

Concorso esercito 2024, quanti posti ci sono

I posti a concorso sono così suddivisi:

a) 1.220 posti nell’Esercito di cui:

1.184 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

6 per “Elettricista infrastrutturale”;

6 per “Idraulico infrastrutturale”;

4 per “Meccanico di mezzi e piattaforme”;

3 per “Fabbro”;

9 per “Muratore;

6 per “Falegname”;

1 per “Esploratore equestre”;

1 per “Artigliere equestre”.

Il reclutamento avviene – presumibilmente da gennaio 2025 – e la domanda può essere presentata da: VFP1 in servizio incorporati con il concorso 2022, VFP1 incorporati con bandi precedenti al 2022, VFP1 in servizio in rafferma e VFP1 in congedo per fine ferma.

b) 1.554 posti nella Marina Militare, di cui 1.130 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 424 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP).

Possono presentare domanda per questa sezione del Concorso per il reclutamento di VFP4 2024 per Esercito, Marina Militare e Aeronautica: VFP1 incorporati con il primo e il secondo blocco 2022 o in anni precedenti, VFP1 in rafferma o in congedo per fine ferma.

c) 786 posti nell’Aeronautica Militare in un’unica immissione, sempre per VFP1 incorporati con il primo e il secondo blocco 2022 o in anni precedenti, VFP1 in rafferma o in congedo per fine ferma.

Concorso per l’Esercito, i requisiti di partecipazione

Per partecipare al Concorso per il reclutamento di VFP4 2024 per Esercito, Marina Militare e Aeronautica bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Godimento di diritti civili e politici;

età compresa tra 18 e 29 anni;

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media);

Non essere mai stati destituiti, dispensati, licenziati per procedimento disciplinare o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione o prosciolti da un precedente arruolamento in Forze Armate o di Polizia per inidoneità psico-fisica.

Non avere condanne per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della

pena su richiesta;

Non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

Non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale;

Non essere stati sottoposti a misure di prevenzioni;

Per partecipare al Concorso per il reclutamento di VFP4 2024 per Esercito, Marina Militare e Aeronautica bisogna aver tenuto una condotta incensurabile e non aver mai tenuto comportamenti inadeguati nei confronti delle istituzioni democratiche.

Idoneità psico-fisica e attitudinale per per l'impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente.

Esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di droghe e sostanze psicotrope a scopo non terapeutico (anche saltuario).

In più – si specifica nel bando di Concorso per il reclutamento di VFP4 2024 per Esercito, Marina Militare e Aeronautica – i candidati devono possedere i requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (2 marzo 2024), fatta eccezione per quello dell’età (fino alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale). Per chi si candida ai ruoli di elettricista infrastrutturale, idraulico infrastrutturale, meccanico di mezzi e piattaforme e fabbro, ci sono ulteriori requisiti di titoli e competenze disponibili nell’allegato A del bando.

Fasi del concorso

Il Concorso per il reclutamento di VFP4 2024 per Esercito, Marina Militare e Aeronautica prevede le seguenti fasi:

Prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;

prove di idoneità psico-fisica e attitudinale e prove di efficienza fisica, con parametri differenziati per uomini e donne;

valutazione dei titoli.

Come fare domanda

Le procedure di concorso vengono gestite attraverso il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa (www.difesa.it, area “concorsi on-line” o “https://concorsi.difesa.it”). Si può accedere con SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Il candidato che intenda partecipare al Concorso per il reclutamento di VFP4 2024 per Esercito, Marina Militare e Aeronautica dovrà:

Fare accesso al portale entro i tempi stabiliti (2 febbraio-2 marzo 2024);

Scegliere il concorso e compilare la relativa domanda;

Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare: dati anagrafici e autocertificare di possedere i requisiti previsti dal bando e di aver letto tutti i regolamenti previsti;

I candidati (in servizio o in congedo) che si presentano sia per i posti previsti per “incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata” che per i posti di “Elettricista infrastrutturale”, o per “Idraulico infrastrutturale”, o per “Meccanico di mezzi e piattaforme”, o per “Fabbro”, o per “Muratore”, o per “Falegname”, o per “Esploratore equestre”, o per “Artigliere equestre” dovranno presentare due diverse domande e dovranno certificare il titolo posseduto.

I candidati al Concorso per il reclutamento di VFP4 2024 per Esercito, Marina Militare e Aeronautica dovranno anche allegare alla domanda di partecipazione una copia per immagine (in formato PDF) dell’estratto della documentazione di servizio in qualità di VFP1.

Una volta compilata la domanda, i candidati possono inoltrarla online e attendere il messaggio di avvenuta acquisizione.

Entro il tempo di scadenza è possibile integrare, modificare o revocare la domanda di partecipazione al Concorso per il reclutamento di VFP4 2024.

Motivi di esclusione dal concorso

Sono esclusi dal concorso i candidati che:

non possiedono i requisiti di partecipazione;

non rientrano tra i destinatari dell’articolo 1 del bando (in formato integrale in fondo all’articolo);

hanno inoltrato domanda con modalità difformi a quelle previste;

hanno presentato domande con dichiarazioni non veritiere;

non mantengono, qualora vincitori, i requisiti di partecipazione.

Concorso VFP4 Esercito 2024, cosa studiare e come prepararsi

La prova di carattere culturale, logico-deduttivo e professionale prevede 100 domande a risposta multipla nelle seguenti materie:

10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria);

20 di italiano;

5 di cittadinanza e costituzione;

10 di ordinamento e regolamenti militari;

5 di storia;

5 di geografia;

5 di scienze;

10 di inglese;

30 di deduzioni logiche

Ulteriori informazioni nel bando di concorso allegato.

Per prepararsi al Concorso VFP4 Esercito 2024 esistono testi appositi, come quello messo a disposizione da Simone Concorsi.

