Maxi concorso per infermieri, 90 posti a tempo indeterminato all’ospedale Valduce di Como

Importante opportunità per aspiranti infermieri: ecco le informazioni utili per partecipare alla selezione.

Concorso pubblico per la selezione di infermieri da parte della Congregazione delle Suore Infermiere Dell’addolorata – Ospedale “Valduce” di Como: sono a disposizione 90 posti a tempo indeterminato.

Ecco il bando con tutte le informazioni su come partecipare alla selezione.

Concorso per infermieri all’ospedale Valduce di Como, 90 posti

La Congregazione delle Suore Infermiere Dell’addolorata – Ospedale “Valduce” di Como ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 90 posti. Il concorso è riservato a infermieri e prevede l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i vincitori.

Le prove d’esame

Sono previste 3 prove:

Prova scritta : temi o quesiti a risposta sintetica o multipla (punteggio 21/30);

: temi o quesiti a risposta sintetica o multipla (punteggio 21/30); Prova pratica (punteggio 14/20): esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi al profilo oggetto del concorso, anche attraverso domande a risposta aperta o multipla;

(punteggio 14/20): esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi al profilo oggetto del concorso, anche attraverso domande a risposta aperta o multipla; Prova orale (punteggio 14/20): sulle materie di concorso, su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza – almeno a livello iniziale – della lingua inglese.

Scadenza del concorso per infermieri

Per partecipare al concorso per aspiranti infermieri c’è tempo fino alle ore 23:59 del 22/04/2024, cioè al 30esimo giorno dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Requisiti

I candidati al concorso per infermieri della Congregazione delle Suore Infermiere Dell’addolorata – Ospedale “Valduce” di Como devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, in UE o equivalenti;

Idoneità psico-fisica all’impiego;

Godimento dei diritti civili e politici;

Assenza di condanne penali;

Non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego nella pubblica amministrazione;

Non essere esclusi dall’elettorato attivo;

Laurea in infermieristica o diploma universitario di infermiere;

Iscrizione all’albo professionale degli infermieri.

Come partecipare

La domanda di partecipazione al concorso per infermieri, pena esclusione, va inviata esclusivamente online accedendo al sito https://valduce.iscrizioneconcorsi.it/. Ecco le istruzioni:

Accedi al sito;

Clicca su “Pagina di registrazione” e compila i campi richiesti;

Collegarsi alla mail ricevuta (NON PEC) e reimpostare la password;

Inserire Username e Password definitivi e accedere alla piattaforma;

Individuare la procedura di concorso di proprio interesse dal menù “Selezioni”;

Cliccare sull’icona “Iscriviti”;

Compilare la domanda in ogni sua parte, aggiungendo gli allegati richiesti (compresa la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di 15 euro), poi salvare e cliccare su “Conferma e invio”.

