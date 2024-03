Concorso Polizia di Stato, bando per 21 atleti per le Fiamme Oro: ecco requisiti e scadenze

La Polizia di Stato assume 21 atleti specializzati in varie discipline per i gruppi sportivi. Ecco le figure ricercate e i dettagli per partecipare al concorso.

Concorso nella Polizia di Stato – Fiamme Oro 2024: indetto un bando per assumere 21 atleti da assegnare ai gruppi sportivi delle Fiamme Oro, che verranno inquadrati come agenti e assistenti della Polizia di Stato.

Il bando è stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 febbraio 2024. Ecco tutte le informazioni su requisiti, scadenza e modalità di partecipazione.

Concorso Polizia di Stato – Fiamme Oro 2024, il bando

Il bando di concorso è disponibile sul sito della Polizia di Stato e anche su INPA. Si tratta di una selezione, per titoli, riservata ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali. Di seguito le figure ricercate:

1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera – specialità 60mt a ostacoli/110 mt a ostacoli (Federazione Italiana Atletica Leggera – Codice AL15);

– specialità 60mt a ostacoli/110 mt a ostacoli (Federazione Italiana Atletica Leggera – Codice AL15); 1 atleta, di sesso maschile, disciplina canoa , specialità canoa canadese (C1 1000 – C2 500) – Federazione Italiana Canoa Kayac (codice CA09);

, specialità canoa canadese (C1 1000 – C2 500) – Federazione Italiana Canoa Kayac (codice CA09); 1 atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio , categoria senior, specialità “otto” – Federazione Italiana Canottaggio (Codice CA 10);

, categoria senior, specialità “otto” – Federazione Italiana Canottaggio (Codice CA 10); 1 atleta di sesso maschile/femminile, specializzazione equitazione , specialità completo – Federazione Italiana Sport Equestri (codice EQ02);

, specialità completo – Federazione Italiana Sport Equestri (codice EQ02); 1 atleta di sesso maschile, disciplina nuoto , specialità 100mt a farfalla – Federazione Italiana Nuoto (NU14);

, specialità 100mt a farfalla – Federazione Italiana Nuoto (NU14); 1 atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 50mt – 100mt rana (Codice NU15);

1 atleta di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 50mt stile libero (Codice NU13);

1 atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità solo tecnico – solo stile libero (Codice NA04);

1 atleta di sesso femminile, disciplina pesistica , categoria 59kg – Federazione Italiana Pesistica (Codice PS05);

, categoria 59kg – Federazione Italiana Pesistica (Codice PS05); 1 atleta di sesso femminile, disciplina pugilato , categoria 50kg – Federazione Pugilistica Italiana (Codice PU09);

, categoria 50kg – Federazione Pugilistica Italiana (Codice PU09); 1 atleta di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria 75kg (PU10);

Atleti di sesso maschile, disciplina rugby a 15 , ruoli pilone destro (3), pilone sinistro (1), tallonatore (2), seconda linea n.4/5 (1), terza linea n.6/7 (1);

, ruoli pilone destro (3), pilone sinistro (1), tallonatore (2), seconda linea n.4/5 (1), terza linea n.6/7 (1); 1 atleta di sesso femminile, disciplina scherma , specialità fioretto femminile – Federazione Italiana Scherma (Codice SC06);

, specialità fioretto femminile – Federazione Italiana Scherma (Codice SC06); 1 atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpinismo , specialità relay race – sprint, Federazione Italiana Sport Invernali (codice SA10);

, specialità relay race – sprint, Federazione Italiana Sport Invernali (codice SA10); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina sci di fondo , specialità 10km-20km mass start (codice SA11);

, specialità 10km-20km mass start (codice SA11); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina snowboard , specializzazione slalom parallelo – gigante parallelo (codice SN01);

, specializzazione slalom parallelo – gigante parallelo (codice SN01); 1 atleta, di sesso maschile, disciplina triathlon, specialità duathlon sprint – triathlon olimpico – Federazione Italiana Triathlon (Codice TR04)

Scadenza concorso Polizia di Stato – Fiamme Oro 2024

La domanda deve essere compilata e trasmessa attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato entro il 2 aprile 2024, ore 23:59.

Requisiti

Per partecipare al concorso Polizia di Stato – Fiamme Oro 2024, il candidato deve possedere – alla data di scadenza per le domande – i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Età tra i 17 anni (compiuti) e i 35 anni (non compiuti);

Qualità di condotta adeguata (nessuna misura di prevenzione o sicurezza a carico);

Diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;

Essere riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni nazionali sportive di riferimento come atleta di interesse nazionale;

Titoli sportivi (tra quelli elencati nel bando);

Idoneità fisica, psichica e attitudinale.

Come fare domanda

La domanda per il concorso Polizia di Stato – Fiamme Oro 2024 deve essere compilata e trasmessa attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it, accedendo con SPID o CIE (Carta di identità elettronica). Queste le tre modalità di accesso a disposizione dei candidati.

Desktop;

Mobile – tramite smartphone;

Desktop con smartphone.

I candidati devono inoltrare all’indirizzo PEC dipps035.0602@pecps.interno.it entro il termine di scadenza, anche l’attestazione debitamente compilata dalla Federazione Sportiva Nazionale interessata, controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli sportivi, (tra quelli elencati all’articolo 8, comma 1 del bando), che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito.

I candidati al concorso per le Fiamme Oro della Polizia di Stato devono, inoltre, presentarsi agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del certificato anamnestico sottoscritto dal medico di base.

