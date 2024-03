Concorso Università di Napoli Federico II, 62 posti per professori universitari: ecco come partecipare

La domanda di partecipazione può essere inviata in via telematica tramite un'applicazione informatica

L’Università Federico II di Napoli ha aperto un nuovo bando per l’assunzione di 62 professori universitari di ruolo di prima fascia.

Concorso Università, i requisiti per partecipare

Al bando possono partecipare:

I candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 per i settori concorsuali oggetto delle procedure di cui al presente bando o per uno dei settori concorsuali ricompresi nei medesimi macrosettori, limitatamente al periodo di durata dell’abilitazione stessa;

I candidati che abbiano conseguito l’idoneità per la prima fascia ai sensi della Legge n.

210/1998 in un settore scientifico disciplinare compreso in uno dei settori concorsuali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

I professori di prima fascia già in servizio;

Gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello

universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del presente bando e operanti in un

ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della procedura, sulla base delle tabelle

di corrispondenza definite dal D.M. n. 456 del 10/5/2023.

Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha proposto l’attivazione della procedura o che effettuerà la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo. I candidati sono ammessi alle procedure comparative di cui al presente bando con riserva.

Concorso Università, come presentare la domanda

La domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente bando, unitamente ai relativi allegati, deve essere presentata, a pena di esclusione, mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica denominata PICA, disponibile in questo link.

Ai fini dell’accesso all’applicazione informatica PICA, è necessario che il candidato effettui la

registrazione e l’autenticazione, esclusivamente, secondo una delle seguenti modalità:

Utilizzo delle credenziali istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Utilizzo delle credenziali LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES rilasciate da CINECA

Con SPID

Per i candidati sprovvisti delle tre credenziali citate in precedenza è previsto l’utilizzo delle credenziali ottenute a seguito della procedura di registrazione al sistema (accesso tramite account PICA).

Dopo aver effettuato l’autenticazione, il candidato dovrà procedere alla compilazione della domanda,

avendo cura di inserire tutti i dati richiesti e di allegare i documenti richiesti in formato elettronico PDF

secondo quanto indicato nella procedura telematica. La procedura di compilazione e di invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 15.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della sintesi del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail all’indirizzo indicato dal candidato in fase di registrazione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI